https://ria.ru/20250722/frg-2030644009.html

Опрос показал отношение немцев к Мерцу

Опрос показал отношение немцев к Мерцу - РИА Новости, 22.07.2025

Опрос показал отношение немцев к Мерцу

Более 60% граждан ФРГ не удовлетворены работой канцлера страны Фридриха Мерца, это самый высокий показатель с момента его вступления в должность,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:51:00+03:00

2025-07-22T15:51:00+03:00

2025-07-22T15:51:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 60% граждан ФРГ не удовлетворены работой канцлера страны Фридриха Мерца, это самый высокий показатель с момента его вступления в должность, свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL. "Недовольство работой канцлера выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущей неделей и составляет 64%. Это новый максимальный показатель с момента его вступления в должность",- передает телеканал NTV. Удовлетворены работой канцлера лишь 32% опрошенных, этот показатель опустился на три пункта по сравнению с прошлой неделей. Особенно сильно недовольство на востоке Германии (74%), довольны политикой Мерца там только 19%. На западе страны уровень недовольства составляет 62%, довольны работой канцлера 34% респондентов. По данным опроса, еще около месяца назад 42% граждан ФРГ были довольны политикой Мерца, недовольны - 51%. Опрос был проведён 15-18 июля, в нём приняли участие 2003 человека. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов. Согласно другому опросу Forsa для телеканалов NTV и RTL, 67% граждан ФРГ считают, что Мерц не заслуживает доверия, иначе считают лишь 29%. Этот опрос был проведён 18-21 июля, в нём приняли участие 1008 человек. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.

https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030324503.html

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в мире, германия, фридрих мерц