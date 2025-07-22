https://ria.ru/20250722/filimonov-2030568166.html

Филимонов: Вологодская область отправит новую партию помощи участникам СВО

Филимонов: Вологодская область отправит новую партию помощи участникам СВО - РИА Новости, 22.07.2025

Филимонов: Вологодская область отправит новую партию помощи участникам СВО

Вологодская область отправит для участников СВО новую партию гуманитарного груза на сумму свыше 33,1 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Георгий... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:10:00+03:00

2025-07-22T11:10:00+03:00

2025-07-22T11:10:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

сво

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вологодская область отправит для участников СВО новую партию гуманитарного груза на сумму свыше 33,1 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Совместно с региональной Противопожарной службой сформировали новую партию гуманитарного груза для бойцов: оборудование, технику и снаряжение на сумму свыше 33,1 миллиона рублей. В его составе – четыре транспортных средства, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты и прочее вспомогательное оборудование, которое поможет нашим лучшим людям приблизить долгожданную Победу. Работаем по заявкам воинских подразделений, поставки осуществляем регулярно, держим связь. Наши ребята на передовой чувствуют, что за ними стоит целый регион", – привели в пресс-службе облправительства слова Филимонова. В пресс-службе напомнили, что с начала специальной военной операции правительство Вологодской области направило на поддержку военнослужащих и членов их семей свыше 6,5 миллиарда рублей. В регионе реализуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам, сотрудникам ЧВК. В области также продолжается реализация кадрового проекта "Герои Русского Севера" – регионального аналога федеральной программы "Время Героев", запущенной ранее по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас для 35 финалистов проекта начался практический этап занятий. Руководители органов исполнительной власти и крупных предприятий показывают им процессы управления изнутри, погружают в решение конкретных задач в экономике, ЖКХ, социальной сфере. Финалисты, успешно прошедшие обучение, получат дипломы гособразца и будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти Вологодской области, компании и общественные организации.

https://ria.ru/20250716/vologodchina-2029542411.html

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георгий филимонов, вологодская область, сво