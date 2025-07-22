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Начинающие фермеры Приангарья получат гранты на 90,9 млн рублей - РИА Новости, 22.07.2025
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15:44 22.07.2025 (обновлено: 17:35 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/fermery-2030642447.html
Начинающие фермеры Приангарья получат гранты на 90,9 млн рублей
Начинающие фермеры Приангарья получат гранты на 90,9 млн рублей - РИА Новости, 22.07.2025
Начинающие фермеры Приангарья получат гранты на 90,9 млн рублей
Начинающие фермеры Иркутской области получат поддержку в виде гранта "Агростартап", общая сумма средств – 90,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:44:00+03:00
2025-07-22T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Начинающие фермеры Иркутской области получат поддержку в виде гранта "Агростартап", общая сумма средств – 90,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Завершилась работа конкурсной комиссии при областном министерстве сельского хозяйства по рассмотрению заявок на грант. Победителем стал 21 начинающий фермер из десяти районов области.Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что по сравнению с прошлым годом общая сумма грантовой поддержки увеличилась на 27,9 миллиона рублей и составила 90,9 миллиона рублей средств консолидированного бюджета. "Всего в этом году мы получили 58 заявок. На конкурсный отбор было допущено 55, из которых 21 признаны победителями. Максимальный размер одного гранта для победителей отбора составит 5 миллионов рублей, минимальный – 3 миллиона рублей в зависимости от потребности. При этом обязательным условием предоставления гранта является вложение фермером в реализацию своего проекта минимум 10% собственных средств от затрат", – сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба. Средства гранта победители конкурсного отбора планируют направить на софинансирование затрат по строительству объектов, приобретению племенных сельскохозяйственных животных и многое другое. Помимо этого, они должны будут создать рабочие места и сохранить их в течение всего срока реализации проекта (не менее пяти лет), а также выполнить производственные показатели, предусмотренные своим бизнес-планом.
https://ria.ru/20250722/fermer-2030606165.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область
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Начинающие фермеры Приангарья получат гранты на 90,9 млн рублей

Начинающие фермеры Приангарья получат гранты "Агростартап" на 90,9 млн рублей

© Depositphotos.com / budabarФермер кормит коров
Фермер кормит коров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / budabar
Фермер кормит коров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Начинающие фермеры Иркутской области получат поддержку в виде гранта "Агростартап", общая сумма средств – 90,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Завершилась работа конкурсной комиссии при областном министерстве сельского хозяйства по рассмотрению заявок на грант. Победителем стал 21 начинающий фермер из десяти районов области.
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Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что по сравнению с прошлым годом общая сумма грантовой поддержки увеличилась на 27,9 миллиона рублей и составила 90,9 миллиона рублей средств консолидированного бюджета.
"Всего в этом году мы получили 58 заявок. На конкурсный отбор было допущено 55, из которых 21 признаны победителями. Максимальный размер одного гранта для победителей отбора составит 5 миллионов рублей, минимальный – 3 миллиона рублей в зависимости от потребности. При этом обязательным условием предоставления гранта является вложение фермером в реализацию своего проекта минимум 10% собственных средств от затрат", – сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба.
Средства гранта победители конкурсного отбора планируют направить на софинансирование затрат по строительству объектов, приобретению племенных сельскохозяйственных животных и многое другое. Помимо этого, они должны будут создать рабочие места и сохранить их в течение всего срока реализации проекта (не менее пяти лет), а также выполнить производственные показатели, предусмотренные своим бизнес-планом.
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