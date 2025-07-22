https://ria.ru/20250722/fermer-2030606165.html
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству - РИА Новости, 22.07.2025
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству
Участников шестого потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:38:00+03:00
2025-07-22T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участников шестого потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект стартует в сентябре. Расширить свои компетенции в сферах мясного и молочного животноводства, а также в новом направлении разведения аквакультуры, смогут 35 начинающих и опытных фермеров. "В Свердловской области более 650 крестьянско-фермерских хозяйств. Они играют значимую роль, в том числе в обеспечении продовольственной безопасности Среднего Урала. Благодаря “Школе фермера” в нашем регионе появляются новые, искренне любящие свое дело аграрии. Мы ждем на шестом потоке проекта участников специальной военной операции, которые хотят реализовать себя на земле", – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок получения грантов "Агромотиватор", предназначенный для участников СВО. "Благодаря господдержке ребята смогут компенсировать до 90% расходов на развитие своих фермерских хозяйств", – сказала Кузнецова. Фермеры смогут обучиться на проекте бесплатно. Они изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, пройдут обучение на предприятиях аграрной отрасли, научатся кооперироваться с крупными холдингами. Помимо теоретических занятий, слушатели проекта также посетят аграрные предприятия Свердловской области. В завершении обучения фермеры защитят свои бизнес-планы. За время своего существования "Школа фермера" подготовила свыше 100 специалистов для агропромышленного комплекса региона.
https://ria.ru/20250722/fermer-2030593404.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , свердловская область, денис паслер
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Свердловская область, Денис Паслер
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству
Свердловских аграриев обучат рыбоводству на шестом потоке "Школы фермера"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участников шестого потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект стартует в сентябре. Расширить свои компетенции в сферах мясного и молочного животноводства, а также в новом направлении разведения аквакультуры, смогут 35 начинающих и опытных фермеров.
"В Свердловской области более 650 крестьянско-фермерских хозяйств. Они играют значимую роль, в том числе в обеспечении продовольственной безопасности Среднего Урала. Благодаря “Школе фермера” в нашем регионе появляются новые, искренне любящие свое дело аграрии. Мы ждем на шестом потоке проекта участников специальной военной операции, которые хотят реализовать себя на земле", – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок получения грантов "Агромотиватор", предназначенный для участников СВО.
"Благодаря господдержке ребята смогут компенсировать до 90% расходов на развитие своих фермерских хозяйств", – сказала Кузнецова.
Фермеры смогут обучиться на проекте бесплатно. Они изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, пройдут обучение на предприятиях аграрной отрасли, научатся кооперироваться с крупными холдингами. Помимо теоретических занятий, слушатели проекта также посетят аграрные предприятия Свердловской области. В завершении обучения фермеры защитят свои бизнес-планы.
За время своего существования "Школа фермера" подготовила свыше 100 специалистов для агропромышленного комплекса региона.