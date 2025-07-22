Рейтинг@Mail.ru
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:38 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/fermer-2030606165.html
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству - РИА Новости, 22.07.2025
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству
Участников шестого потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:38:00+03:00
2025-07-22T13:38:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
свердловская область
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/73/1547687388_0:273:2319:1577_1920x0_80_0_0_8f732f5c3ba34764fe608803d1367594.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участников шестого потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект стартует в сентябре. Расширить свои компетенции в сферах мясного и молочного животноводства, а также в новом направлении разведения аквакультуры, смогут 35 начинающих и опытных фермеров. "В Свердловской области более 650 крестьянско-фермерских хозяйств. Они играют значимую роль, в том числе в обеспечении продовольственной безопасности Среднего Урала. Благодаря “Школе фермера” в нашем регионе появляются новые, искренне любящие свое дело аграрии. Мы ждем на шестом потоке проекта участников специальной военной операции, которые хотят реализовать себя на земле", – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок получения грантов "Агромотиватор", предназначенный для участников СВО. "Благодаря господдержке ребята смогут компенсировать до 90% расходов на развитие своих фермерских хозяйств", – сказала Кузнецова. Фермеры смогут обучиться на проекте бесплатно. Они изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, пройдут обучение на предприятиях аграрной отрасли, научатся кооперироваться с крупными холдингами. Помимо теоретических занятий, слушатели проекта также посетят аграрные предприятия Свердловской области. В завершении обучения фермеры защитят свои бизнес-планы. За время своего существования "Школа фермера" подготовила свыше 100 специалистов для агропромышленного комплекса региона.
https://ria.ru/20250722/fermer-2030593404.html
https://ria.ru/20250721/fest-2030381904.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/73/1547687388_0:56:2319:1795_1920x0_80_0_0_c96fbdeadcb7e0dd58aeab28d469fef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , свердловская область, денис паслер
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Свердловская область, Денис Паслер
Участников потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству

Свердловских аграриев обучат рыбоводству на шестом потоке "Школы фермера"

© Depositphotos.com / ShiyaliРыба на прилавке
Рыба на прилавке - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / Shiyali
Рыба на прилавке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Участников шестого потока "Школы фермера" в Свердловской области обучат рыбоводству, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект стартует в сентябре. Расширить свои компетенции в сферах мясного и молочного животноводства, а также в новом направлении разведения аквакультуры, смогут 35 начинающих и опытных фермеров.
Пчеловод на пасеке - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Ассоциация "Народный фермер" появилась в Томской области
Вчера, 12:54
"В Свердловской области более 650 крестьянско-фермерских хозяйств. Они играют значимую роль, в том числе в обеспечении продовольственной безопасности Среднего Урала. Благодаря “Школе фермера” в нашем регионе появляются новые, искренне любящие свое дело аграрии. Мы ждем на шестом потоке проекта участников специальной военной операции, которые хотят реализовать себя на земле", – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил порядок получения грантов "Агромотиватор", предназначенный для участников СВО.
"Благодаря господдержке ребята смогут компенсировать до 90% расходов на развитие своих фермерских хозяйств", – сказала Кузнецова.
Фермеры смогут обучиться на проекте бесплатно. Они изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, пройдут обучение на предприятиях аграрной отрасли, научатся кооперироваться с крупными холдингами. Помимо теоретических занятий, слушатели проекта также посетят аграрные предприятия Свердловской области. В завершении обучения фермеры защитят свои бизнес-планы.
За время своего существования "Школа фермера" подготовила свыше 100 специалистов для агропромышленного комплекса региона.
Барнаул - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Гастрономический фестиваль состоится в июле в Алтайском крае
21 июля, 12:06
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСвердловская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала