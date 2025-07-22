https://ria.ru/20250722/evrointegratsiya-2030582623.html

В ПМР рассказали, какие партии ЕС не допустит к выборам в Молдавии

В ПМР рассказали, какие партии ЕС не допустит к выборам в Молдавии - РИА Новости, 22.07.2025

В ПМР рассказали, какие партии ЕС не допустит к выборам в Молдавии

ЕС не допустит к выборам в Молдавии партии, которые выступают против евроинтеграции республики, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:11:00+03:00

2025-07-22T12:11:00+03:00

2025-07-22T12:11:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. ЕС не допустит к выборам в Молдавии партии, которые выступают против евроинтеграции республики, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде. "Дело в том, что "Победа" - единственное формирование, которое выступает с открыто пророссийских позиций, а также против вступления Молдовы в Европейский Союз и – соответственно – за евразийскую модель интеграции. Задание Брюсселя, Лондона, Парижа и Бухареста чёткое: на предвыборном поле Молдовы отныне не должно быть ни одной силы, которая исповедует альтернативную модель интеграции. Они ведь готовятся открыто к войне с Россией", - сказал Сафонов. Депутат ПМР также напомнил, что список блока "Победа" возглавила символичная фигура – глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую молдавская власть "желают бросить в тюрьму и запугать всех сторонников союза с Россией". "Особую злобу кишинёвского режима вызывают встречи Гуцул с российскими лидерами, включая президента России Владимира Путина. Президент Молдовы Майя Санду знает, что увеличившееся число пророссийских избирателей Молдовы будет голосовать за тех, кто чётко заявляет: мы – за союз с Москвой!", - отметил Сафонов. Он также считает, что те партии и блоки, "кто хотя бы для виду признают евроинтеграцию в качестве курса Молдовы" для действующей власти Майи Санду не представляют угрозы. "Почему? А евроглобалисты уже показали, что на этом поле они будут поддерживать Санду и только Санду, давая ей карт-бланш на любые антидемократические действия. Вывод для представителей нынешней молдавской власти опасны только открытые противники, прочие "сдуются", - добавил Сафонов. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030275240.html

https://ria.ru/20250720/moldavija-2030271886.html

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