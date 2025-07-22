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В Эстонии россиянин получил срок за якобы шпионаж

В Эстонии россиянин получил срок за якобы шпионаж - РИА Новости, 22.07.2025

В Эстонии россиянин получил срок за якобы шпионаж

Суд в Эстонии приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:12:00+03:00

2025-07-22T12:12:00+03:00

2025-07-22T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Суд в Эстонии приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве гражданина РФ за якобы передачу России данных, "имеющих значение для безопасности Эстонии", сообщает телерадиокомпания ERR. "Вируский уездный суд приговорил проживающего в Нарве гражданина России Павла Капустина к 6,5 годам тюремного заключения за разведдеятельность... представление ложных сведений государственным органам Эстонии и нарушение международных санкций", - говорится в сообщении. Как сообщает ERR, у него также конфисковано имущество на сумму около 90 тысяч евро. По данным телерадиокомпании, Капустина также обвиняли в незаконной переправке санкционных товаров - в основном предметов роскоши, алкоголя и электроники - из Эстонии и других стран ЕС в Россию.

https://ria.ru/20250527/frantsuz-2019417850.html

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