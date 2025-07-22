https://ria.ru/20250722/efimov-2030518368.html
Ефимов: на юго-западе Москвы появился спорткомплекс с ледовым полем
Ефимов: на юго-западе Москвы появился спорткомплекс с ледовым полем - РИА Новости, 22.07.2025
Ефимов: на юго-западе Москвы появился спорткомплекс с ледовым полем
На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово построили спортивный комплекс "Максимум" на 8,75 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:23:00+03:00
2025-07-22T11:23:00+03:00
2025-07-22T11:23:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово построили спортивный комплекс "Максимум" на 8,75 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Двухэтажное здание находится на Остафьевской улице, 21.Как отметил замглавы города, этот комплекс является первым в районе спортобъектом с ледовым полем и бассейном, который построили в Юго-Западном округе."Арену оборудовали энергопоглощающим хоккейным бортом, соответствующим требованиям Международной федерации хоккея на льду. Помещение для ледозаливочного комбайна оснастили противопожарными воротами, бункером для сбора ледовой стружки и системой подготовки воды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На первом этаже здания, как говорится в сообщении градкомплекса, находится ледовая арена, где можно организовывать как тренировки, так и соревнования по хоккею. Также в здании есть зал для физкультурных занятий, два бассейна - один детский для обучения плаванию, второй - оздоровительный.Кроме того, внутри комплекса еще есть помещение для хранения инвентаря, четыре раздевалки, каждая на 25 человек. Во дворе спорткомплекса обустроили сквер и парковки для машин и велосипедов, добавили в пресс-службе.Ранее новый спортивный комплекс "Максимум" открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250510/efimov-2015563185.html
https://ria.ru/20250525/liksutov-2018950156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юго-западе Москвы появился спорткомплекс с ледовым полем
Ефимов: в Южном Бутове появился спорткомплекс с ледовым полем
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово построили спортивный комплекс "Максимум" на 8,75 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Двухэтажное здание находится на Остафьевской улице, 21.
Как отметил замглавы города, этот комплекс является первым в районе спортобъектом с ледовым полем и бассейном, который построили в Юго-Западном округе.
"Арену оборудовали энергопоглощающим хоккейным бортом, соответствующим требованиям Международной федерации хоккея на льду. Помещение для ледозаливочного комбайна оснастили противопожарными воротами, бункером для сбора ледовой стружки и системой подготовки воды", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На первом этаже здания, как говорится в сообщении градкомплекса, находится ледовая арена, где можно организовывать как тренировки, так и соревнования по хоккею. Также в здании есть зал для физкультурных занятий, два бассейна - один детский для обучения плаванию, второй - оздоровительный.
Кроме того, внутри комплекса еще есть помещение для хранения инвентаря, четыре раздевалки, каждая на 25 человек. Во дворе спорткомплекса обустроили сквер и парковки для машин и велосипедов, добавили в пресс-службе.
Ранее новый спортивный комплекс "Максимум" открыл мэр Москвы Сергей Собянин
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