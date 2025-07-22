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В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя
Движение перекрыли на участках Рублевского и Сколковского шоссе в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:59:00+03:00
2025-07-22T18:59:00+03:00
2025-07-22T19:39:00+03:00
москва
происшествия
рублевское шоссе
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение перекрыли на участках Рублевского и Сколковского шоссе в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает столичный департамент транспорта."В связи с погодными условиями перекрыто движение на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1 по направлению в область; на Сколковском шоссе в районе дома 43", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Позднее в дептрансе объявили, что на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1 движение восстановили.
https://ria.ru/20250722/moskva-2030694691.html
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москва, происшествия, рублевское шоссе
Москва, Происшествия, Рублевское шоссе
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя
В Москве перекрыли движение на участках Рублевского и Сколковского шоссе