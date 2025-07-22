Рейтинг@Mail.ru
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 22.07.2025 (обновлено: 19:39 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/dvizhenie-2030704399.html
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя - РИА Новости, 22.07.2025
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя
Движение перекрыли на участках Рублевского и Сколковского шоссе в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:59:00+03:00
2025-07-22T19:39:00+03:00
москва
происшествия
рублевское шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693609_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_88557ae9ae21ddc6a0828b634cbd2f72.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение перекрыли на участках Рублевского и Сколковского шоссе в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает столичный департамент транспорта."В связи с погодными условиями перекрыто движение на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1 по направлению в область; на Сколковском шоссе в районе дома 43", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Позднее в дептрансе объявили, что на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1 движение восстановили.
https://ria.ru/20250722/moskva-2030694691.html
москва
рублевское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030693609_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_9cb584e75fedae357e307c738c5961ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, рублевское шоссе
Москва, Происшествия, Рублевское шоссе
В Москве перекрыли движение на Рублевском и Сколковском шоссе из-за дождя

В Москве перекрыли движение на участках Рублевского и Сколковского шоссе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение перекрыли на участках Рублевского и Сколковского шоссе в Москве из-за непогоды во вторник, сообщает столичный департамент транспорта.
"В связи с погодными условиями перекрыто движение на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1 по направлению в область; на Сколковском шоссе в районе дома 43", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Позднее в дептрансе объявили, что на Рублевском шоссе в районе дома 22, корпус 1 движение восстановили.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Вчера, 18:10
 
МоскваПроисшествияРублевское шоссе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала