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В Москве создали духи с ароматами техносуверенитета и русского быта

В Москве создали духи с ароматами техносуверенитета и русского быта - РИА Новости, 22.07.2025

В Москве создали духи с ароматами техносуверенитета и русского быта

Компании Москвы разрабатывают и выпускают ароматы, отличающиеся сочетанием традиционных и современных компонентов, так в столице разработали духи с ароматами... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:00:00+03:00

2025-07-22T12:00:00+03:00

2025-07-22T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Компании Москвы разрабатывают и выпускают ароматы, отличающиеся сочетанием традиционных и современных компонентов, так в столице разработали духи с ароматами технологического суверенитета и русского быта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря поддержке столицы производители парфюмерной продукции создают инновационные решения, приобретают новое оборудование и увеличивают ассортимент. Уникальная и необычная продукция московских парфюмерных брендов пользуется высоким спросом среди жителей города. Например, одна компания разработала аромат технологического суверенитета", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр отметил, что еще одно предприятие создает духи, напоминающие образ русской природы и быта.Так, московский парфюмерный бренд VDOHNI в партнерстве с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева и производителем компьютерной техники "Инферит ОС" (ГК Softline) разработали аромат технологического суверенитета. Этот многослойный аромат создали студенты совместно со специалистами парфюмерного бренда. Аромат точно отражает философию операционной системы "МСВСфера" и атмосферу ИТ-отрасли в целом. Это и технологический суверенитет, и надежность, и баланс традиций, а также будущего. В результате аромат будет применяться на мероприятиях и демостендах компании, и вкладываться в технику "Инферит" в виде аромастикера.Основатель парфюмерного бренда Полина Казакова добавила, что на данный момент очень популярны коллаборации гастрономии и ароматов, искусства и ароматов, а технологии и ароматы – это что-то совсем новое.По ее словам, через парфюм можно рассказывать истории. Так, в проекте с "МСВСфера" бренд передал историю через запах холод металла и точность алгоритмов, а также соединил классические материалы с синтетическими нотами, чтобы создать ощущение "цифрового дыхания". Получился редкий случай, когда наука и творчество вместе проектируют эмоции.Другая московская компания – VORONOI, вдохновилась ассоциациями, которые знакомы большинству людей, особенно выросших в России. Например, бренд представил аромат, который создан на основе воспоминаний от запаха влажного леса после дождя. Он позволяет испытать эмоции из детства и почувствовать удивительную гармонию, а также близость к природе.Еще один запах был создан благодаря вдохновению от утра на даче. Здесь преобладают запахи черной смородины и молодой зелени. Также популярны духи, которые напоминают уютное зимнее чаепитие. Там преобладают ноты крепко заваренного черного чая, засушенного с лета листа малины, чернослива и легкие оттенки выпечки.

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