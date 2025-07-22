https://ria.ru/20250722/dtp-2030583419.html
Чиновник из Забайкалья, попавший в ДТП, был трезвым, показала экспертиза
Чиновник из Забайкалья, попавший в ДТП, был трезвым, показала экспертиза - РИА Новости, 22.07.2025
Чиновник из Забайкалья, попавший в ДТП, был трезвым, показала экспертиза
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, попавший в ДТП со смертельным исходом, сел за руль трезвым, РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:15:00+03:00
2025-07-22T12:15:00+03:00
2025-07-22T12:31:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, попавший в ДТП со смертельным исходом, сел за руль трезвым, сам в аварии не пострадал, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее другой источник рассказал РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем. "Чиновник был трезвый, проведено освидетельствование. Сам он в аварии не пострадал", - сообщил собеседник агентства. После ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск), на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК России, уточняли в ведомстве. Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.
https://ria.ru/20250418/sud-2012110338.html
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происшествия, забайкальский край, иркутск, чита, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Забайкальский край, Иркутск, Чита, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Чиновник из Забайкалья, попавший в ДТП, был трезвым, показала экспертиза
Попавший в ДТП и.о. зампреда правительства Забайкалья Гончаров был трезвым