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Шарий: антикоррупционное бюро Украины вело дела против окружения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
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12:19 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/delo-2030584336.html
Шарий: антикоррупционное бюро Украины вело дела против окружения Зеленского
Шарий: антикоррупционное бюро Украины вело дела против окружения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
Шарий: антикоррупционное бюро Украины вело дела против окружения Зеленского
Подвергшееся облавам на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) собиралось вручить подозрение совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу и вело... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:19:00+03:00
2025-07-22T12:19:00+03:00
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владимир зеленский
андрей ермак
анатолий шарий
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подвергшееся облавам на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) собиралось вручить подозрение совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу и вело несколько дел в отношении окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "НАБУ собиралось вручить подозрение Миндичу. Но не только в этом дело. Там несколько производств по ворам Зеленского и Ермака, очень близким. Окружение Зеленского защищается путем нападения на НАБУ", - написал Шарий в Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250722/novosti-2030527096.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Шарий: антикоррупционное бюро Украины вело дела против окружения Зеленского

Шарий: НАБУ вело дела против окружения Зеленского и Ермака

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подвергшееся облавам на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) собиралось вручить подозрение совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу и вело несколько дел в отношении окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Закатают в бетон": в США сообщили печальные новости для Зеленского
Вчера, 04:39
"НАБУ собиралось вручить подозрение Миндичу. Но не только в этом дело. Там несколько производств по ворам Зеленского и Ермака, очень близким. Окружение Зеленского защищается путем нападения на НАБУ", - написал Шарий в Telegram-канале.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Вчера, 08:18
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАнатолий ШарийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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