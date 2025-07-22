Шарий: антикоррупционное бюро Украины вело дела против окружения Зеленского
Шарий: НАБУ вело дела против окружения Зеленского и Ермака
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подвергшееся облавам на Украине Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) собиралось вручить подозрение совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу и вело несколько дел в отношении окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
"НАБУ собиралось вручить подозрение Миндичу. Но не только в этом дело. Там несколько производств по ворам Зеленского и Ермака, очень близким. Окружение Зеленского защищается путем нападения на НАБУ", - написал Шарий в Telegram-канале.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в бюро являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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