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СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья - РИА Новости, 22.07.2025
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11:47 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/delo-2030576201.html
СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья
СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья - РИА Новости, 22.07.2025
СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:47:00+03:00
2025-07-22T11:47:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова, в котором погибла женщина. Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем. По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск) на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. "В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась женщина 1978 года рождения, пассажир автомобиля Toyota. По данному факту возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК по Забайкальскому краю. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК России, информирует ведомство. В мае прошлого года на своём официальном сайте правительство региона сообщало, что Алексей Гончаров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
https://ria.ru/20250324/chinovnik-2006935602.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, toyota corolla
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, Toyota Corolla
СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья

СК завел дело после ДТП с авто и.о. зампреда правительства Забайкалья Гончарова

© Фото : Следком75/TelegramДТП с участием и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края
ДТП с участием и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Следком75/Telegram
ДТП с участием и.о. заместителя председателя правительства Забайкальского края
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова, в котором погибла женщина.
Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем.
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По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск) на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder.
"В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась женщина 1978 года рождения, пассажир автомобиля Toyota. По данному факту возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК России, информирует ведомство.
В мае прошлого года на своём официальном сайте правительство региона сообщало, что Алексей Гончаров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
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ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)MercedesToyota Corolla
 
 
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