https://ria.ru/20250722/delo-2030576201.html

СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья

СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья - РИА Новости, 22.07.2025

СК завел дело после ДТП с Mercedes и. о. зампреда правительства Забайкалья

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:47:00+03:00

2025-07-22T11:47:00+03:00

2025-07-22T11:47:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030575542_0:182:2560:1622_1920x0_80_0_0_a606067ddd176ed2248434d1924baf80.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова, в котором погибла женщина. Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина, чиновник был за рулем. По данным следствия, авария произошла накануне, около 23.00 (17.00 мск) на федеральной дороге Иркутск - Чита: водитель Mercedes выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. "В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась женщина 1978 года рождения, пассажир автомобиля Toyota. По данному факту возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК по Забайкальскому краю. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального управления СК России, информирует ведомство. В мае прошлого года на своём официальном сайте правительство региона сообщало, что Алексей Гончаров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

https://ria.ru/20250324/chinovnik-2006935602.html

https://ria.ru/20250418/sud-2012110338.html

забайкальский край

россия

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, toyota corolla