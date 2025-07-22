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Специальные условия на лизинг автомобилей TANK и WEY для клиентов CARCADE - РИА Новости, 22.07.2025
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12:12 22.07.2025 (обновлено: 12:13 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/carcade-2030450999.html
Специальные условия на лизинг автомобилей TANK и WEY для клиентов CARCADE
Специальные условия на лизинг автомобилей TANK и WEY для клиентов CARCADE - РИА Новости, 22.07.2025
Специальные условия на лизинг автомобилей TANK и WEY для клиентов CARCADE
Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы "TANK Leasing"* на приобретение в лизинг автомобилей брендов TANK, WEY. Предложение... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:12:00+03:00
2025-07-22T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл – Пресс-служба CARCADE. Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы "TANK Leasing"* на приобретение в лизинг автомобилей брендов TANK, WEY. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.В рамках программы "TANK Leasing" клиентам CARCADE доступны графики со сниженной ставкой удорожания на модели TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700, WEY 80 Premium** и WEY 80 Business Lounge***. Минимальный аванс по программе составляет 5% от стоимости автомобиля. Кроме того, данные автомобили можно приобрести на условиях лизинга без переплат. Для этого необходимо заключить договор сроком на один год и внести аванс от 30% стоимости автомобиля. Вся сумма лизинговых платежей (первоначальный, ежемесячные и последний) будет равна стоимости автомобиля — без дополнительных начислений. Лизинг без переплат достигается за счет скидок, предоставляемых официальным партнером программы финансирования. Предложение действует на транспортные средства, приобретенные у официального уполномоченного дилера TANK.Преференции в рамках специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing" суммируются со специальными скидками на отдельные модели марок TANK и WEY 2023-2024 года выпуска. Максимальная выгода для клиента достигается путем суммирования специального предложения и сниженного удорожания на лизинговый график от CARCADE. Подробности и матрицу скидок клиент может уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".Программа финансовой аренды от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1 тысячи рублей, на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8-800-700-30-30 или на сайте.CARCADE – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 250 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 28 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 миллиарда рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 185 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".*"TANK Leasing" (англ.) – ТАНК Лизинг.**Premium (англ.) – Премиум.***Business Lounge (англ.) – Бизнес Лаундж.Реклама, ООО "Каркаде", ИНН 3905019765 , erid: F7NfYUJCUneTRUSXee5D
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РИА Новости
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Специальные условия на лизинг автомобилей TANK и WEY для клиентов CARCADE

© Фото : Пресс-служба ООО "Каркаде"Офис CARCADE
Офис CARCADE - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба ООО "Каркаде"
Офис CARCADE
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МОСКВА, 22 июл – Пресс-служба CARCADE. Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы "TANK Leasing"* на приобретение в лизинг автомобилей брендов TANK, WEY. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.
В рамках программы "TANK Leasing" клиентам CARCADE доступны графики со сниженной ставкой удорожания на модели TANK 300, TANK 400, TANK 500, TANK 700, WEY 80 Premium** и WEY 80 Business Lounge***. Минимальный аванс по программе составляет 5% от стоимости автомобиля. Кроме того, данные автомобили можно приобрести на условиях лизинга без переплат. Для этого необходимо заключить договор сроком на один год и внести аванс от 30% стоимости автомобиля. Вся сумма лизинговых платежей (первоначальный, ежемесячные и последний) будет равна стоимости автомобиля — без дополнительных начислений. Лизинг без переплат достигается за счет скидок, предоставляемых официальным партнером программы финансирования. Предложение действует на транспортные средства, приобретенные у официального уполномоченного дилера TANK.
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Преференции в рамках специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing" суммируются со специальными скидками на отдельные модели марок TANK и WEY 2023-2024 года выпуска. Максимальная выгода для клиента достигается путем суммирования специального предложения и сниженного удорожания на лизинговый график от CARCADE. Подробности и матрицу скидок клиент может уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".
Программа финансовой аренды от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1 тысячи рублей, на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8-800-700-30-30 или на сайте.
CARCADE – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 250 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 28 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 миллиарда рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 185 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.
Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".
*"TANK Leasing" (англ.) – ТАНК Лизинг.
**Premium (англ.) – Премиум.
***Business Lounge (англ.) – Бизнес Лаундж.
Реклама, ООО "Каркаде", ИНН 3905019765 , erid: F7NfYUJCUneTRUSXee5D
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