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Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты - РИА Новости, 22.07.2025
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Ростовская область
 
17:09 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/brutto-2030669214.html
Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты
Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты - РИА Новости, 22.07.2025
Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты
Брутто-контракты введут в Ростовской области для улучшения работы общественного транспорта, сообщает правительство региона по итогам рабочей встречи врио... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:09:00+03:00
2025-07-22T17:09:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Брутто-контракты введут в Ростовской области для улучшения работы общественного транспорта, сообщает правительство региона по итогам рабочей встречи врио губернатора области Юрия Слюсаря и его заместителя, министра транспорта региона Алены Беликовой. "Повысить качество работы общественного транспорта, по словам министра, в донском регионе намерены за счет перевода перевозчиков на брутто-контракты", - говорится в сообщении. По такому договору транспортные компании получают оплату не за перевезенных пассажиров, а за выполненные рейсы, то есть за то, что обеспечивают движение автобусов определенного вида и качества по установленным маршрутам строго по расписанию. Проект специалисты оценивают в 15,6 миллиарда рублей. Он потребует подготовительной работы - принятия нормативных документов, создания единого оператора, оптимизации маршрутной сети. Подготовка к внедрению новой модели расчетов с перевозчиками займет не менее полутора лет, доложила Беликова. Проблема с общественным транспортом в муниципалитетах региона стоит остро, поэтому внедрение новой модели надо ускорить, поставил задачу глава региона. "Переход на брутто-контракты позволит управлять общественным транспортом независимо от коммерческих интересов перевозчиков. Пока, как их ни контролируй и ни штрафуй, они не будут выезжать, если им это невыгодно", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Он также предложил перейти на такие контракты уже с июля 2026 года. Модернизация сферы пассажирских перевозок предусматривает также интеграцию разных видов транспорта в единую систему. Технологически проработан и финансово просчитан переход на единую беспересадочную транспортную карту. Она позволит, заплатив за один маршрут, передвигаться несколькими видами транспорта: городской электричкой и автобусом. Тестовый запуск карты планируют начать в конце августа - начале сентября.
https://ria.ru/20250718/rostov-2029904433.html
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ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь
Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты

В Ростовской области введут брутто-контракты для перевозчиков

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Брутто-контракты введут в Ростовской области для улучшения работы общественного транспорта, сообщает правительство региона по итогам рабочей встречи врио губернатора области Юрия Слюсаря и его заместителя, министра транспорта региона Алены Беликовой.
"Повысить качество работы общественного транспорта, по словам министра, в донском регионе намерены за счет перевода перевозчиков на брутто-контракты", - говорится в сообщении. По такому договору транспортные компании получают оплату не за перевезенных пассажиров, а за выполненные рейсы, то есть за то, что обеспечивают движение автобусов определенного вида и качества по установленным маршрутам строго по расписанию.
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Проект специалисты оценивают в 15,6 миллиарда рублей. Он потребует подготовительной работы - принятия нормативных документов, создания единого оператора, оптимизации маршрутной сети. Подготовка к внедрению новой модели расчетов с перевозчиками займет не менее полутора лет, доложила Беликова.
Проблема с общественным транспортом в муниципалитетах региона стоит остро, поэтому внедрение новой модели надо ускорить, поставил задачу глава региона.
"Переход на брутто-контракты позволит управлять общественным транспортом независимо от коммерческих интересов перевозчиков. Пока, как их ни контролируй и ни штрафуй, они не будут выезжать, если им это невыгодно", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Он также предложил перейти на такие контракты уже с июля 2026 года.
Модернизация сферы пассажирских перевозок предусматривает также интеграцию разных видов транспорта в единую систему. Технологически проработан и финансово просчитан переход на единую беспересадочную транспортную карту. Она позволит, заплатив за один маршрут, передвигаться несколькими видами транспорта: городской электричкой и автобусом. Тестовый запуск карты планируют начать в конце августа - начале сентября.
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