https://ria.ru/20250722/brutto-2030669214.html

Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты

Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты - РИА Новости, 22.07.2025

Перевозчиков в Ростовской области переведут на брутто-контракты

Брутто-контракты введут в Ростовской области для улучшения работы общественного транспорта, сообщает правительство региона по итогам рабочей встречи врио... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:09:00+03:00

2025-07-22T17:09:00+03:00

2025-07-22T17:09:00+03:00

ростовская область

ростовская область

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Брутто-контракты введут в Ростовской области для улучшения работы общественного транспорта, сообщает правительство региона по итогам рабочей встречи врио губернатора области Юрия Слюсаря и его заместителя, министра транспорта региона Алены Беликовой. "Повысить качество работы общественного транспорта, по словам министра, в донском регионе намерены за счет перевода перевозчиков на брутто-контракты", - говорится в сообщении. По такому договору транспортные компании получают оплату не за перевезенных пассажиров, а за выполненные рейсы, то есть за то, что обеспечивают движение автобусов определенного вида и качества по установленным маршрутам строго по расписанию. Проект специалисты оценивают в 15,6 миллиарда рублей. Он потребует подготовительной работы - принятия нормативных документов, создания единого оператора, оптимизации маршрутной сети. Подготовка к внедрению новой модели расчетов с перевозчиками займет не менее полутора лет, доложила Беликова. Проблема с общественным транспортом в муниципалитетах региона стоит остро, поэтому внедрение новой модели надо ускорить, поставил задачу глава региона. "Переход на брутто-контракты позволит управлять общественным транспортом независимо от коммерческих интересов перевозчиков. Пока, как их ни контролируй и ни штрафуй, они не будут выезжать, если им это невыгодно", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Он также предложил перейти на такие контракты уже с июля 2026 года. Модернизация сферы пассажирских перевозок предусматривает также интеграцию разных видов транспорта в единую систему. Технологически проработан и финансово просчитан переход на единую беспересадочную транспортную карту. Она позволит, заплатив за один маршрут, передвигаться несколькими видами транспорта: городской электричкой и автобусом. Тестовый запуск карты планируют начать в конце августа - начале сентября.

https://ria.ru/20250718/rostov-2029904433.html

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ростовская область, юрий слюсарь