Британия введет санкции против организаторов нелегальной миграции
Британия введет первые в мире санкции против организаторов нелегальной миграции
© Фото : MgimelfarbВестминстерский дворец
© Фото : Mgimelfarb
Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Великобритании с 23 июля введут в действие первый в мире санкционный режим, направленный против организаторов незаконной миграции, он предусматривает такие меры, как заморозку активов и запрет на въезд в королевство, заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми, его слова приводит телеканал Sky News.
В начале января британский МИД сообщил, что Лондон введет первый в мире санкционный режим против организаторов незаконной миграции. Как ожидалось, этот режим начнет действовать в 2025 году.
"Это наш нравственный долг и ключевая часть "Плана перемен" - сделать все возможное, чтобы сокрушить эти банды и обезопасить границы Британии... Поэтому Британия создала первый в мире санкционный режим, направленный против банд, причастных к незаконному ввозу людей и способствующих нелегальной миграции, а также против их пособников... С завтрашнего дня (23 июля - ред.) все причастные столкнутся с заморозкой своих активов, отключением от британской финансовой системы и запретом на въезд в Британию", - заявил Лэмми.
Как отмечает телеканал, вводимые меры станут только первой волной санкций против организаторов нелегальной миграции и их пособников. В число последних входят в том числе поставщики лодок, изготовители поддельных документов и посредники, помогающие с оплатой, добавляет Sky News.
Кризис с пересечением мигрантами пролива Ла-Манш продолжается в Великобритании с 2018 года. В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев этого года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет.
В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - "серьезная", однако ушел от ответа на вопрос.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.