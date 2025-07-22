https://ria.ru/20250722/bagreeva-2030472856.html

В столице обновлен сборник СН-2012 с учетом цен на 1 июля

В столице обновлен сборник СН-2012 с учетом цен на 1 июля - РИА Новости, 22.07.2025

В столице обновлен сборник СН-2012 с учетом цен на 1 июля

В столице провели обновление Сборника нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) с учетом цен на 1 июля текущего года, заявила... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:15:00+03:00

2025-07-22T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В столице провели обновление Сборника нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) с учетом цен на 1 июля текущего года, заявила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева.Работой по обновлению сборника занимаются специалисты департамента экономической политики и развития города."В сборнике СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, детских садов, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов. Использование сборника позволяет исключить необоснованное расходование бюджетных средств на ремонт и содержание городских объектов, обеспечивает подрядчикам равные и прозрачные условия участия в торгах", - отметила заммэра, ее слова привели в пресс-службе столичного ДЭПР.Багреева подчеркнула, что обновление положительно скажется также и на жителях мегаполиса. Горожане получают качественное благоустройство Москвы, которое соответствует наивысшим критериям.Нормативы, которые утверждены в указанном сборнике, применяют примерно 2500 пользователей. Речь идет как о заказчиках, так и о предприятиях для эксплуатации и техобслуживания на разных объектах городского хозяйства. Перерасчет и добавление новых нормативов проводят каждый три месяца. За первое полугодие текущего года в сборник добавили 128 нормативов, в том числе связанные с содержанием покрытия улично-дорожной сети и сетей наружного освещения.Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года Москва сэкономила 19,3 миллиарда рублей за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключаются для нужд московских заказчиков в системе госзакупок.

https://ria.ru/20250718/bagreeva-2029717630.html

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москва, мария багреева, твой бизнес – новости