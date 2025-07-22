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Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате - РИА Новости, 22.07.2025
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01:19 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/aviasalon-2030517762.html
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате - РИА Новости, 22.07.2025
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате, в этом году проект будет работать с 22 по 27 июля на официальном сайте салона. РИА Новости, 22.07.2025
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россия
жуковский
ростех
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате, в этом году проект будет работать с 22 по 27 июля на официальном сайте салона. Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон" во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Основная цель онлайн-выставки – показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS: самолетостроение; вертолетостроение; космические аппараты и технологии и так далее. В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS. Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20250522/vitjazi-2018435797.html
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россия, жуковский, ростех, безопасность
Россия, Жуковский, Ростех, Безопасность
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате

Авиасалон МАКС в онлайн-формате начнет работу во вторник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМакеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате, в этом году проект будет работать с 22 по 27 июля на официальном сайте салона.
Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон" во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Основная цель онлайн-выставки – показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS: самолетостроение; вертолетостроение; космические аппараты и технологии и так далее.
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"Русские Витязи" показали возможности Су-35С на выставке в Малайзии
22 мая, 12:12
В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.
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