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В Армении российские дипломаты навестили защитника блокадного Ленинграда
В Армении российские дипломаты навестили защитника блокадного Ленинграда - РИА Новости, 22.07.2025
В Армении российские дипломаты навестили защитника блокадного Ленинграда
Российские дипломаты навестили во вторник в Армении защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Нуриджаняна, сообщает пресс-служба дипмиссии. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:15:00+03:00
2025-07-22T22:15:00+03:00
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ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Российские дипломаты навестили во вторник в Армении защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Нуриджаняна, сообщает пресс-служба дипмиссии. В посольстве напомнили, что в странах СНГ 2025-й год объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. В России текущий год объявлен Годом защитника Отечества. "После торжественных майских мероприятий, приуроченных к Дню Победы, важно сохранять особое внимание к здравствующим ветеранам. Двадцать второго июля российские дипломаты посетили защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Христофоровича Нуриджаняна, проживающего в Республике Армения", - говорится в сообщении. Отмечается, что Нуриджанян еще подростком встал на защиту Родины. В страшные годы блокады он был штабным связным в Смольнинском районе Ленинграда, состоял в отряде противовоздушной обороны, где гасил зажигательные бомбы, сбрасываемые фашистскими захватчиками. После войны ветеран служил на Украине, в Карелии и Германии. Выйдя в отставку, переехал в Армению с женой и детьми, где проживает по сей день. "Несмотря на преклонный возраст (98 лет), Эрнест Христофорович сохраняет бодрость духа и тепло встречает гостей в своем доме, одевая китель, усыпанный орденами и медалями. Участник Великой Отечественной войны до сих пор радует близких игрой на пианино", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250425/veteran-2013527099.html
https://ria.ru/20250516/posol-2017480826.html
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В мире, Армения, Ленинград, Россия, СНГ
В Армении российские дипломаты навестили защитника блокадного Ленинграда
Российские дипломаты в Армении посетили защитника блокадного Ленинграда