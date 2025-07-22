https://ria.ru/20250722/anokhin-2030722320.html

Анохин: на развитие сел Смоленщины выделили свыше 636 млн рублей

Анохин: на развитие сел Смоленщины выделили свыше 636 млн рублей - РИА Новости, 22.07.2025

Анохин: на развитие сел Смоленщины выделили свыше 636 млн рублей

Более 636 миллионов рублей выделили на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Смоленской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:39:00+03:00

2025-07-22T20:39:00+03:00

2025-07-22T20:39:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 636 миллионов рублей выделили на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ход ее реализации обсудили на заседании облправительства. Анохин отметил, что одно из ключевых направлений – строительство нового жилья. "Предоставляем квартиры в новостройках работникам предприятий и бюджетных учреждений по договору найма на период работы. После пяти лет проживания жилье можно выкупить по цене, не превышающей 10% от его стоимости, а через десять лет — всего за 1%", – написал в своем телеграм-канале губернатор. Он подчеркнул, что в 2025 году ключи от квартир получат 59 жителей Починка. Сейчас строители возводят верхние этажи новой пятиэтажки. Также в этом году будет сдан дом на 17 квартир в Рудне, а в Хиславичах и Угре будут возведены индивидуальные жилые дома. В 2025 году будут реализованы 14 проектов благоустройства в 12 муниципальных округах. Там построят детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха, парки, скверы, установят уличное освещение. "Важно, чтобы у жителей была возможность отдыхать в безопасных и комфортных условиях: заниматься спортом на свежем воздухе или просто отдыхать с семьей", – заявил Анохин. Губернатор дал поручение контролировать не только соблюдение сроков, но и качество работ.

https://ria.ru/20250720/anokhin-2030278662.html

https://ria.ru/20250719/programma-2030164751.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин