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"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
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02:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине
Россия забирает слишком много ресурсов США, которые нужны им в других местах, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети Х. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:31:00+03:00
2025-07-22T02:31:00+03:00
в мире
россия
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украина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия забирает слишком много ресурсов США, которые нужны им в других местах, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети Х."Отказ России капитулировать перед требованиями США вынудил Вашингтон продолжать выделять оружие, боеприпасы и другие ресурсы для конфликта на Украине, сокращая количество ресурсов, которые Белый дом может использовать для ведения глобальной войны в других местах", — написал он.Аналитик отмечает, что Вашингтон не способен вести одновременно несколько конфликтов из-за экономической сложности. Это, по словам аналитика, объясняет недавний ультиматум Трампа: Россия забирает слишком много ресурсов, которые нужны Америке в другом месте."США стремятся заморозить украинский конфликт в рамках более широкого подхода, согласно которому Вашингтон направляет большую часть своих ресурсов на расчленение иранского национального государства и сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе". — заключил Берлетик.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030518201.html
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html
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россия
сша
вашингтон (штат)
украина
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, украина
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Украина
"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине

Аналитик Берлетик: США нужна заморозка украинского конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия забирает слишком много ресурсов США, которые нужны им в других местах, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети Х.
"Отказ России капитулировать перед требованиями США вынудил Вашингтон продолжать выделять оружие, боеприпасы и другие ресурсы для конфликта на Украине, сокращая количество ресурсов, которые Белый дом может использовать для ведения глобальной войны в других местах", — написал он.
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Аналитик отмечает, что Вашингтон не способен вести одновременно несколько конфликтов из-за экономической сложности. Это, по словам аналитика, объясняет недавний ультиматум Трампа: Россия забирает слишком много ресурсов, которые нужны Америке в другом месте.
"США стремятся заморозить украинский конфликт в рамках более широкого подхода, согласно которому Вашингтон направляет большую часть своих ресурсов на расчленение иранского национального государства и сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе". — заключил Берлетик.
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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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