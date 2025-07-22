https://ria.ru/20250722/amerika-2030521455.html

"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине

"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине - РИА Новости, 22.07.2025

"Она вынудила": на Западе раскрыли, как Россия мешает США на Украине

Россия забирает слишком много ресурсов США, которые нужны им в других местах, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети Х. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:31:00+03:00

2025-07-22T02:31:00+03:00

2025-07-22T02:31:00+03:00

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

евросоюз

украина

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия забирает слишком много ресурсов США, которые нужны им в других местах, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети Х."Отказ России капитулировать перед требованиями США вынудил Вашингтон продолжать выделять оружие, боеприпасы и другие ресурсы для конфликта на Украине, сокращая количество ресурсов, которые Белый дом может использовать для ведения глобальной войны в других местах", — написал он.Аналитик отмечает, что Вашингтон не способен вести одновременно несколько конфликтов из-за экономической сложности. Это, по словам аналитика, объясняет недавний ультиматум Трампа: Россия забирает слишком много ресурсов, которые нужны Америке в другом месте."США стремятся заморозить украинский конфликт в рамках более широкого подхода, согласно которому Вашингтон направляет большую часть своих ресурсов на расчленение иранского национального государства и сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе". — заключил Берлетик.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030518201.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

россия

сша

вашингтон (штат)

украина

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, украина