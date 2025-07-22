https://ria.ru/20250722/aktivy-2030055694.html

"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое

"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое - РИА Новости, 22.07.2025

"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое

За год власти ЕС передали киевскому режиму семь миллиардов евро, заработанных на замороженных российских активах. Теперь хотят повысить их доходность... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. За год власти ЕС передали киевскому режиму семь миллиардов евро, заработанных на замороженных российских активах. Теперь хотят повысить их доходность посредством более рискованных инвестиций. В депозитарии Euroclear предупредили: очень плохая идея, близкая к экспроприации. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Аппетиты растутКак пишет Financial Times (FT), снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) привело к сокращению прибыли, в том числе от замороженных активов Москвы. В первом полугодии в Euroclear зафиксировали падение на 21 процент, до 2,7 миллиарда евро.В Европейской комиссии (ЕК) обдумывают перевод этих средств в более рискованные инструменты, способные дать повышенный доход. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на четверых еврочиновников.Глава Euroclear Валери Урбен считает это фактическим изъятием активов."Планы ЕС по сбору дополнительных средств для Украины за счет такого переинвестирования замороженных российских государственных активов равносильны экспроприации", — отметила она в интервью FT.Высокие рискиДоцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев согласен с этой оценкой."В Euroclear активы размещены их собственниками, площадка не имеет права распоряжаться данными средствами и передавать третьим лицам. Вложение в более доходные, но и более рискованные инструменты создает перспективу их полной или частичной потери", — указывает он.Согласно действующим формальным и неформальным правилам, замороженные активы — какие бы они ни были — должны инвестироваться с минимальным риском. Например, в государственные ценные бумаги стран, включенных в специальные рейтинговые списки, куда, в частности, входят ведущие западноевропейские экономики, поясняет Саид Гафуров, член центрального совета независимого профсоюза "Новый труд".Кстати, депозитарий уже столкнулся с более чем сотней судебных исков от российских инвесторов, включая претензии от подсанкционных лиц.А отвечать комуВ первую очередь финансистов беспокоит, кому отвечать перед законом, когда наступят юридические последствия.Еще в конце 2024-го в Euroclear заявили, что не хотят нести никакой ответственности за действия политиков."Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — говорила Валери Урбен. Позиция ясна: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. И если нарушит это условие, рано или поздно возникнут большие неприятности.Теперь в Euroclear опять напоминают еврочиновникам: Москва отреагирует на реинвестирование средств.Россия же, как подчеркивают аналитики, располагает широким арсеналом ответных мер. В частности — заморозка европейских активов на территории страны, ограничение доступа к стратегическим ресурсам, судебные разбирательства в юрисдикциях, не признающих европейские санкции.Сделают крайнимДля Euroclear, по мнению аналитиков, ситуация неоднозначная. С одной стороны, депозитарий выполняет лишь техническую функцию хранителя, тогда как ответственность возложена на государство. С другой — финансовый посредник рискует своей репутацией, уточняет Никита Злобин, операционный директор A2 Forwarding.То есть вероятность того, что крайним в этой истории в итоге сделают именно депозитарий, действительно ненулевая."Не исключено, что Euroclear придется расплачиваться за исполнение противозаконных решений ЕС. Требования компенсации ущерба, длительные судебные процессы создают большую дополнительную нагрузку на операционную деятельность", — поясняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России.Все это мощный удар по одному из ключевых инфраструктурных институтов ЕС. Ведь признание и защита права собственности — один из краеугольных камней западной финансовой системы.Удар по евроБельгия утратит статус надежной страны в плане управления иностранным капиталом. В первую очередь для инвесторов — государств Ближнего Востока и Китая.Они получат четкий сигнал о том, что их деньги в Европе не находятся в безопасности. Это ослабит позиции евро, в котором хранится резервов почти на два триллиона, добавляет Дмитрий Исаков, гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest.Последует цепная реакция: ускоренная диверсификация валютных сбережений. Центральные банки развивающихся стран уже вовсю этим занимаются.Стоимость финансирования для европейских государств резко повысится. А здесь уже прямые риски общей стабильности, о чем не раз говорили в ЕЦБ.

https://ria.ru/20250715/glava-2029201021.html

https://ria.ru/20250516/sud-2017371637.html

https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html

https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995372750.html

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экономика, россия, москва, euroclear, евросоюз, европейский центральный банк, европа