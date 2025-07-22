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"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое - РИА Новости, 22.07.2025
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08:00 22.07.2025 (обновлено: 08:02 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/aktivy-2030055694.html
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое - РИА Новости, 22.07.2025
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое
За год власти ЕС передали киевскому режиму семь миллиардов евро, заработанных на замороженных российских активах. Теперь хотят повысить их доходность... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:00:00+03:00
2025-07-22T08:02:00+03:00
экономика
россия
москва
euroclear
евросоюз
европейский центральный банк
европа
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. За год власти ЕС передали киевскому режиму семь миллиардов евро, заработанных на замороженных российских активах. Теперь хотят повысить их доходность посредством более рискованных инвестиций. В депозитарии Euroclear предупредили: очень плохая идея, близкая к экспроприации. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Аппетиты растутКак пишет Financial Times (FT), снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) привело к сокращению прибыли, в том числе от замороженных активов Москвы. В первом полугодии в Euroclear зафиксировали падение на 21 процент, до 2,7 миллиарда евро.В Европейской комиссии (ЕК) обдумывают перевод этих средств в более рискованные инструменты, способные дать повышенный доход. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на четверых еврочиновников.Глава Euroclear Валери Урбен считает это фактическим изъятием активов.&quot;Планы ЕС по сбору дополнительных средств для Украины за счет такого переинвестирования замороженных российских государственных активов равносильны экспроприации&quot;, — отметила она в интервью FT.Высокие рискиДоцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев согласен с этой оценкой.&quot;В Euroclear активы размещены их собственниками, площадка не имеет права распоряжаться данными средствами и передавать третьим лицам. Вложение в более доходные, но и более рискованные инструменты создает перспективу их полной или частичной потери&quot;, — указывает он.Согласно действующим формальным и неформальным правилам, замороженные активы — какие бы они ни были — должны инвестироваться с минимальным риском. Например, в государственные ценные бумаги стран, включенных в специальные рейтинговые списки, куда, в частности, входят ведущие западноевропейские экономики, поясняет Саид Гафуров, член центрального совета независимого профсоюза "Новый труд".Кстати, депозитарий уже столкнулся с более чем сотней судебных исков от российских инвесторов, включая претензии от подсанкционных лиц.А отвечать комуВ первую очередь финансистов беспокоит, кому отвечать перед законом, когда наступят юридические последствия.Еще в конце 2024-го в Euroclear заявили, что не хотят нести никакой ответственности за действия политиков.&quot;Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет&quot;, — говорила Валери Урбен. Позиция ясна: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. И если нарушит это условие, рано или поздно возникнут большие неприятности.Теперь в Euroclear опять напоминают еврочиновникам: Москва отреагирует на реинвестирование средств.Россия же, как подчеркивают аналитики, располагает широким арсеналом ответных мер. В частности — заморозка европейских активов на территории страны, ограничение доступа к стратегическим ресурсам, судебные разбирательства в юрисдикциях, не признающих европейские санкции.Сделают крайнимДля Euroclear, по мнению аналитиков, ситуация неоднозначная. С одной стороны, депозитарий выполняет лишь техническую функцию хранителя, тогда как ответственность возложена на государство. С другой — финансовый посредник рискует своей репутацией, уточняет Никита Злобин, операционный директор A2 Forwarding.То есть вероятность того, что крайним в этой истории в итоге сделают именно депозитарий, действительно ненулевая.&quot;Не исключено, что Euroclear придется расплачиваться за исполнение противозаконных решений ЕС. Требования компенсации ущерба, длительные судебные процессы создают большую дополнительную нагрузку на операционную деятельность&quot;, — поясняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России.Все это мощный удар по одному из ключевых инфраструктурных институтов ЕС. Ведь признание и защита права собственности — один из краеугольных камней западной финансовой системы.Удар по евроБельгия утратит статус надежной страны в плане управления иностранным капиталом. В первую очередь для инвесторов — государств Ближнего Востока и Китая.Они получат четкий сигнал о том, что их деньги в Европе не находятся в безопасности. Это ослабит позиции евро, в котором хранится резервов почти на два триллиона, добавляет Дмитрий Исаков, гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest.Последует цепная реакция: ускоренная диверсификация валютных сбережений. Центральные банки развивающихся стран уже вовсю этим занимаются.Стоимость финансирования для европейских государств резко повысится. А здесь уже прямые риски общей стабильности, о чем не раз говорили в ЕЦБ.
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экономика, россия, москва, euroclear, евросоюз, европейский центральный банк, европа
Экономика, Россия, Москва, Euroclear, Евросоюз, Европейский центральный банк, Европа
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое

Euroclear придется нести юридическую ответственность за действия политиков ЕС

© Getty Images / picture alliance/Andreas ArnoldФигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Andreas Arnold
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. За год власти ЕС передали киевскому режиму семь миллиардов евро, заработанных на замороженных российских активах. Теперь хотят повысить их доходность посредством более рискованных инвестиций. В депозитарии Euroclear предупредили: очень плохая идея, близкая к экспроприации. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Аппетиты растут

Как пишет Financial Times (FT), снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) привело к сокращению прибыли, в том числе от замороженных активов Москвы. В первом полугодии в Euroclear зафиксировали падение на 21 процент, до 2,7 миллиарда евро.
В Европейской комиссии (ЕК) обдумывают перевод этих средств в более рискованные инструменты, способные дать повышенный доход. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на четверых еврочиновников.
Глава Euroclear Валери Урбен считает это фактическим изъятием активов.
«

"Планы ЕС по сбору дополнительных средств для Украины за счет такого переинвестирования замороженных российских государственных активов равносильны экспроприации", — отметила она в интервью FT.

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В Euroclear оценили планы ЕС по реинвестированию российских активов
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Высокие риски

Доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев согласен с этой оценкой.
«

"В Euroclear активы размещены их собственниками, площадка не имеет права распоряжаться данными средствами и передавать третьим лицам. Вложение в более доходные, но и более рискованные инструменты создает перспективу их полной или частичной потери", — указывает он.

Согласно действующим формальным и неформальным правилам, замороженные активы — какие бы они ни были — должны инвестироваться с минимальным риском. Например, в государственные ценные бумаги стран, включенных в специальные рейтинговые списки, куда, в частности, входят ведущие западноевропейские экономики, поясняет Саид Гафуров, член центрального совета независимого профсоюза "Новый труд".
Кстати, депозитарий уже столкнулся с более чем сотней судебных исков от российских инвесторов, включая претензии от подсанкционных лиц.
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А отвечать кому

В первую очередь финансистов беспокоит, кому отвечать перед законом, когда наступят юридические последствия.
Еще в конце 2024-го в Euroclear заявили, что не хотят нести никакой ответственности за действия политиков.
«

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — говорила Валери Урбен. Позиция ясна: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. И если нарушит это условие, рано или поздно возникнут большие неприятности.

Теперь в Euroclear опять напоминают еврочиновникам: Москва отреагирует на реинвестирование средств.
Россия же, как подчеркивают аналитики, располагает широким арсеналом ответных мер. В частности — заморозка европейских активов на территории страны, ограничение доступа к стратегическим ресурсам, судебные разбирательства в юрисдикциях, не признающих европейские санкции.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве
14 апреля, 08:00

Сделают крайним

Для Euroclear, по мнению аналитиков, ситуация неоднозначная. С одной стороны, депозитарий выполняет лишь техническую функцию хранителя, тогда как ответственность возложена на государство. С другой — финансовый посредник рискует своей репутацией, уточняет Никита Злобин, операционный директор A2 Forwarding.
То есть вероятность того, что крайним в этой истории в итоге сделают именно депозитарий, действительно ненулевая.
«

"Не исключено, что Euroclear придется расплачиваться за исполнение противозаконных решений ЕС. Требования компенсации ущерба, длительные судебные процессы создают большую дополнительную нагрузку на операционную деятельность", — поясняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России.

Все это мощный удар по одному из ключевых инфраструктурных институтов ЕС. Ведь признание и защита права собственности — один из краеугольных камней западной финансовой системы.
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Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России
24 января, 17:29

Удар по евро

Бельгия утратит статус надежной страны в плане управления иностранным капиталом. В первую очередь для инвесторов — государств Ближнего Востока и Китая.
Они получат четкий сигнал о том, что их деньги в Европе не находятся в безопасности. Это ослабит позиции евро, в котором хранится резервов почти на два триллиона, добавляет Дмитрий Исаков, гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest.
Последует цепная реакция: ускоренная диверсификация валютных сбережений. Центральные банки развивающихся стран уже вовсю этим занимаются.
Стоимость финансирования для европейских государств резко повысится. А здесь уже прямые риски общей стабильности, о чем не раз говорили в ЕЦБ.
 
ЭкономикаРоссияМоскваEuroclearЕвросоюзЕвропейский центральный банкЕвропа
 
 
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