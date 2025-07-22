https://ria.ru/20250722/afganistan-2030532929.html

Задержанные в Афганистане британские супруги находятся в плохом состоянии

Задержанные в Афганистане британские супруги находятся в плохом состоянии - РИА Новости, 22.07.2025

Задержанные в Афганистане британские супруги находятся в плохом состоянии

Состояние здоровья британской пары - Питера и Барби Рейнольдс, задержанных сотрудниками МВД Афганистана первого февраля, очень плохое, сообщил во вторник... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:40:00+03:00

2025-07-22T06:40:00+03:00

2025-07-22T06:40:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Состояние здоровья британской пары - Питера и Барби Рейнольдс, задержанных сотрудниками МВД Афганистана первого февраля, очень плохое, сообщил во вторник новостной портал Afghanistan International со ссылкой на экспертов управления ООН по правам человека. Ранее афганские СМИ сообщали, что пожилая супружеская пара из Великобритании на протяжении 18 лет занималась организацией образовательных проектов в Афганистане. Как писала газета Times со ссылкой на детей супругов, пару, вероятно, задержали за обучение женщин навыкам воспитания детей. "Эксперты выражают обеспокоенность ухудшением состояния здоровья супругов и отсутствием у них доступа к юридической и медицинской помощи", - пишет издание. Питер Рейнольдс, которому 79 лет, и его жена 75-летняя Барби, несмотря на первоначальные заверения представителей афганских властей о том, что арест был недоразумением и пара будет скоро освобождена, остаются под стражей уже более пяти месяцев. По словам экспертов, "супругов сначала содержали в учреждении строгого режима, затем перевели в подземные камеры без доступа к солнечному свету, а недавно их перевезли в другое место содержания под стражей в Главное управление разведки в Кабуле". По данным экспертов ООН, оба задержанных находятся в плохом физическом и психическом состоянии. Питер Рейнольдс, нуждающийся в сердечных препаратах, страдает от глазных инфекций и тремора, недавно он упал в обморок. У Барби Рейнольдс есть признаки физической слабости и анемии. Эксперты отметили, что у супругов не было доступа к эффективной юридической защите или достаточной медицинской помощи. Контакты с их семьей также были крайне ограничены. Эксперты ООН заявили, что длительное содержание под стражей без предъявления обвинений или соблюдения надлежащей правовой процедуры является свидетельством бесчеловечного обращения. Они добавили, что психологическое воздействие заключения с неопределенным сроком и неназванными причинами вызывает обеспокоенность в соответствии с международными стандартами в области прав человека. "Представители ООН сообщили, что они подняли этот вопрос при контактах как с талибами, так и с британским правительством, и продолжат следить за развитием событий", - отмечает Afghanistan International.

https://ria.ru/20250708/afganistan-2027987132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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