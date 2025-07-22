https://ria.ru/20250722/aeroport-2030520079.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 22.07.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:14:00+03:00
2025-07-22T02:14:00+03:00
2025-07-22T02:17:00+03:00
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Самара ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250721/aeroport-2030511278.html
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко, курумоч (аэропорт)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко, Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов