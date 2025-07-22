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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с 15 августа - РИА Новости, 22.07.2025
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13:51 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/aeroflot-2030609255.html
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с 15 августа
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с 15 августа - РИА Новости, 22.07.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с 15 августа
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полётов из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг с 15 августа, а с октября рейсы будут ежедневными, говорится в сообщении РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:51:00+03:00
2025-07-22T13:51:00+03:00
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нячанг
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полётов из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг с 15 августа, а с октября рейсы будут ежедневными, говорится в сообщении компании. "Аэрофлот" увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг (Вьетнам). С 15 августа авиакомпания будет выполнять дополнительный рейс на популярный курорт — с вылетом из "Шереметьево" по пятницам, таким образом частота полётов увеличится с четырёх до пяти в неделю. 22 сентября добавится ещё один рейс — с вылетом из Москвы по понедельникам, а с 1 октября — рейс с вылетом по средам. Таким образом, в октябре авиакомпания будет выполнять рейсы в Нячанг ежедневно", - говорится там. "Аэрофлот" впервые открыл регулярное авиасообщение с Нячангом в марте. Нячанг — второй пункт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы, также "Аэрофлот" летает в Хошимин. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноимённой группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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москва, нячанг, вьетнам, аэрофлот
Москва, Нячанг, Вьетнам, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с 15 августа

"Аэрофлот" с октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Нячанг

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полётов из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг с 15 августа, а с октября рейсы будут ежедневными, говорится в сообщении компании.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг (Вьетнам). С 15 августа авиакомпания будет выполнять дополнительный рейс на популярный курорт — с вылетом из "Шереметьево" по пятницам, таким образом частота полётов увеличится с четырёх до пяти в неделю. 22 сентября добавится ещё один рейс — с вылетом из Москвы по понедельникам, а с 1 октября — рейс с вылетом по средам. Таким образом, в октябре авиакомпания будет выполнять рейсы в Нячанг ежедневно", - говорится там.
"Аэрофлот" впервые открыл регулярное авиасообщение с Нячангом в марте. Нячанг — второй пункт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы, также "Аэрофлот" летает в Хошимин.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноимённой группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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15 июля, 18:48
 
МоскваНячангВьетнамАэрофлот
 
 
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