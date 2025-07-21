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Более 180 супругов-медиков Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 21.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:06 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zhile-2030424273.html
Более 180 супругов-медиков Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья
Более 180 супругов-медиков Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 21.07.2025
Более 180 супругов-медиков Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья
Более 180 супружеских пар – медработников получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье, а всего ее оформили почти 15 тысяч медиков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:06:00+03:00
2025-07-21T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 180 супружеских пар – медработников получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье, а всего ее оформили почти 15 тысяч медиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Размер ежемесячной выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч рублей для супружеской пары. Отмечается, что с 2025 года оформить компенсацию также могут заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие фельдшерско-акушерских пунктов. "В Подмосковье действует целый комплекс мер социальный поддержки для медицинских специалистов. Часть из них направлена на решение важного жилищного вопроса. Более 180 супружеских пар медработников Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья, а всего ее оформили почти 15 тысяч медиков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить выплату могут медработники, которые соответствуют ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном в регионе. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – у заявителей не должно быть помещений, полученных от администраций округов по договору любого найма (коммерческого, социального или специализированного). Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. В пресс-службе напоминают, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Приведи друга", "Земля врачам" и другие.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 180 супругов-медиков Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья

Свыше 180 супругов-медработников Подмосковья получили компенсацию аренды жилья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 180 супружеских пар – медработников получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье, а всего ее оформили почти 15 тысяч медиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Размер ежемесячной выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч рублей для супружеской пары. Отмечается, что с 2025 года оформить компенсацию также могут заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие фельдшерско-акушерских пунктов.
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"В Подмосковье действует целый комплекс мер социальный поддержки для медицинских специалистов. Часть из них направлена на решение важного жилищного вопроса. Более 180 супружеских пар медработников Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья, а всего ее оформили почти 15 тысяч медиков", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить выплату могут медработники, которые соответствуют ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном в регионе. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – у заявителей не должно быть помещений, полученных от администраций округов по договору любого найма (коммерческого, социального или специализированного).
Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. В пресс-службе напоминают, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Приведи друга", "Земля врачам" и другие.
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