https://ria.ru/20250721/zdorove-2030429968.html

Более 2,9 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

Более 2,9 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 21.07.2025

Более 2,9 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

Более 2,9 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 503 жителя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:34:00+03:00

2025-07-21T15:34:00+03:00

2025-07-21T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 2,9 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 503 жителя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Отмечается, что 19 и 20 июля акция проходила в 35 городских округах, в том числе в Волоколамске, Егорьевске, Жуковском, Дубне, Люберцах и других. "Традиционно летом каждые выходные бригады наших врачей работают в подмосковных парках. В минувшие выходные возможностью проверить свое здоровье на свежем воздухе воспользовались 503 человека, а всего с начала лета – более 2,9 тысячи жителей региона", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости людей направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на регпортале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20250721/forma--2030428605.html

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