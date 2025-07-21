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Выступающий за отношения с Россией политик победил на выборах в Японии - РИА Новости, 21.07.2025
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05:28 21.07.2025 (обновлено: 10:38 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html
Выступающий за отношения с Россией политик победил на выборах в Японии
Выступающий за отношения с Россией политик победил на выборах в Японии - РИА Новости, 21.07.2025
Выступающий за отношения с Россией политик победил на выборах в Японии
Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией, победил на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся в воскресенье, сообщило агентство... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:28:00+03:00
2025-07-21T10:38:00+03:00
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москва
мунэо судзуки
синдзо абэ
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ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией, победил на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся в воскресенье, сообщило агентство Киодо. Мунэо Судзуки ранее был депутатом верхней палаты от Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), затем из-за обрушившейся на него критики из-за визита в Москву он вышел из ее рядов и стал независимым депутатом. На выборах в воскресенье он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии, которая рассчитывала укрепить свои позиции на самом северном японском острове Хоккайдо, избиратели которого традиционно поддерживают Судзуки. Мунэо Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно. На прошедших выборах до окончательного подсчета голосов Судзуки, видя, что ЛДП уступает свои позиции, посчитал, что он проиграл эти выборы и даже заявил в своем офисе, что "больше баллотироваться не будет, это была последняя карта". Однако через несколько часов после окончательного подсчета стало известно, что он прошел по партийным спискам от ЛДП. Верхняя палата, или палата советников японского парламента, не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 – по избирательным округам. Это означает, что каждые три года проходят выборы 50 депутатов по партийным спискам и 74 – по округам. В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата. ЛДП потеряла на выборах 13 мест, получив лишь 39 мест, а "Комэйто" — восемь вместо 14, которые у нее были до выборов. Таким образом, совокупно от обеих партий было избрано 47 депутатов, что вместе с 75 депутатами, которые не переизбирались, дает им 122 места из 248. До выборов коалиции принадлежало 141 место. Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030301839.html
https://ria.ru/20250720/yaponiya-2030266667.html
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в мире, россия, япония, москва, мунэо судзуки, синдзо абэ
В мире, Россия, Япония, Москва, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ
Выступающий за отношения с Россией политик победил на выборах в Японии

Японский политик Мунэо Судзуки победил на выборах в парламент

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 21 июл — РИА Новости. Мунэо Судзуки, выступающий за укрепление отношений с Россией, победил на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся в воскресенье, сообщило агентство Киодо.
Мунэо Судзуки ранее был депутатом верхней палаты от Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), затем из-за обрушившейся на него критики из-за визита в Москву он вышел из ее рядов и стал независимым депутатом. На выборах в воскресенье он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии, которая рассчитывала укрепить свои позиции на самом северном японском острове Хоккайдо, избиратели которого традиционно поддерживают Судзуки.
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Мунэо Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.
На прошедших выборах до окончательного подсчета голосов Судзуки, видя, что ЛДП уступает свои позиции, посчитал, что он проиграл эти выборы и даже заявил в своем офисе, что "больше баллотироваться не будет, это была последняя карта". Однако через несколько часов после окончательного подсчета стало известно, что он прошел по партийным спискам от ЛДП.
Верхняя палата, или палата советников японского парламента, не может быть распущена, в отличие от нижней, ключевой палаты. Депутаты избираются сроком на шесть лет таким образом, что каждые три года избирается половина состава палаты. В палате советников 248 депутатов, из них 100 избираются по пропорциональному представительству от партий, а 148 – по избирательным округам. Это означает, что каждые три года проходят выборы 50 депутатов по партийным спискам и 74 – по округам.
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В этот раз за 125 депутатских портфелей (половина от общего числа членов верхней палаты парламента плюс один мандат в избирательном округе Токио, который сейчас вакантен) боролись 522 кандидата.
ЛДП потеряла на выборах 13 мест, получив лишь 39 мест, а "Комэйто" — восемь вместо 14, которые у нее были до выборов. Таким образом, совокупно от обеих партий было избрано 47 депутатов, что вместе с 75 депутатами, которые не переизбирались, дает им 122 места из 248. До выборов коалиции принадлежало 141 место.
Таким образом, после провала на выборах в нижнюю палату осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство мест в обеих палатах и ей придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.
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