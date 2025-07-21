https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030364517.html

Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео

Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео - РИА Новости, 21.07.2025

Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео

Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:38:00+03:00

2025-07-21T10:38:00+03:00

2025-07-21T20:47:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

нерюнгринский район

падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

https://ria.ru/20250721/traur-2030347517.html

россия

республика саха (якутия)

нерюнгринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв. 2025-07-21T10:38 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), нерюнгринский район, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии