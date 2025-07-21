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Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео - РИА Новости, 21.07.2025
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10:38 21.07.2025 (обновлено: 20:47 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/yakutiya-2030364517.html
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео - РИА Новости, 21.07.2025
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:38:00+03:00
2025-07-21T20:47:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
нерюнгринский район
падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
https://ria.ru/20250721/traur-2030347517.html
россия
республика саха (якутия)
нерюнгринский район
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Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео. На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), нерюнгринский район, падение автобуса с вахтовиками с обрыва в якутии
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, Падение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии попал на видео

Момент падения автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии попал на видео

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Момент падения в обрыв автобуса с вахтовиками в Якутии засняли на видео.
На появившихся в интернете кадрах автобус, двигающийся в темноте по технологической дороге, съезжает в обрыв.
Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В пресс-службе регионального минздрава сообщили о 20 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Нерюнгринский районПадение автобуса с вахтовиками с обрыва в Якутии
 
 
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