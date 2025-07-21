https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030324680.html
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:41:00+03:00
2025-07-21T01:41:00+03:00
2025-07-21T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
днепропетровск
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956953472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95284f5874ae1608178e27f6cad54baa.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога в Харьковской области действует с 21.18 мск, в Днепропетровской - с 22.25. "В Днепре слышны звуки взрыва… В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030322928.html
харьков
днепропетровск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956953472_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_3c23f2fb895596192d73683d87f377ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Днепропетровск, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы
В Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы