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В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030324680.html
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:41:00+03:00
2025-07-21T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
днепропетровск
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога в Харьковской области действует с 21.18 мск, в Днепропетровской - с 22.25. "В Днепре слышны звуки взрыва… В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Днепропетровск, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы

В Днепропетровске и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Днепропетровской области
Украинские пожарные в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Воздушная тревога в Харьковской области действует с 21.18 мск, в Днепропетровской - с 22.25.
Днепре слышны звуки взрыва… В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Дым над Киевом. 21 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковДнепропетровскРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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