https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030324680.html

В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы

В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 21.07.2025

В Днепропетровске и Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:41:00+03:00

2025-07-21T01:41:00+03:00

2025-07-21T01:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

днепропетровск

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога в Харьковской области действует с 21.18 мск, в Днепропетровской - с 22.25. "В Днепре слышны звуки взрыва… В Харькове прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250721/vzryvy-2030322928.html

харьков

днепропетровск

россия

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харьков, днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины