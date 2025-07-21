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Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково" - РИА Новости, 21.07.2025
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22:29 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030507321.html
Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково"
Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково" - РИА Новости, 21.07.2025
Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково"
Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в аэропорту "Внуково", сообщает ведомство. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:29:00+03:00
2025-07-21T22:29:00+03:00
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в аэропорту "Внуково", сообщает ведомство. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "В международном аэропорту "Внуково" за период времени с 09.00 20 июля до 09.00 21 июля задержаны на вылет более четырех часов 34 рейса. В соответствии с требованиями федеральных авиационных правил... пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Сообщения о задержке рейсов регулярно передаются по громкой связи службой организации пассажирских перевозок по предварительному информированию ЦУиК аэропорта "Внуково", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что сотрудники санитарно-карантинного пункта (СКП) проводят непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов для своевременного оказания помощи и необходимых консультаций пассажирам. При задержке/отмене рейсов сотрудники СКП ведут разъяснительную работу с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей, уточняет управление Роспотребнадзора по Москве. Жалоб от пассажиров на нарушение их прав не поступало, добавляет ведомство.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково"

Роспотребнадзор проводит мониторинг задержек рейсов в аэропорту "Внуково"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в аэропорту "Внуково", сообщает ведомство.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
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"В международном аэропорту "Внуково" за период времени с 09.00 20 июля до 09.00 21 июля задержаны на вылет более четырех часов 34 рейса. В соответствии с требованиями федеральных авиационных правил... пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Сообщения о задержке рейсов регулярно передаются по громкой связи службой организации пассажирских перевозок по предварительному информированию ЦУиК аэропорта "Внуково", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что сотрудники санитарно-карантинного пункта (СКП) проводят непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов для своевременного оказания помощи и необходимых консультаций пассажирам. При задержке/отмене рейсов сотрудники СКП ведут разъяснительную работу с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей, уточняет управление Роспотребнадзора по Москве.
Жалоб от пассажиров на нарушение их прав не поступало, добавляет ведомство.
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ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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