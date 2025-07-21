https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030507321.html

Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково"

Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково" - РИА Новости, 21.07.2025

Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров во "Внуково"

Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в аэропорту "Внуково", сообщает ведомство. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T22:29:00+03:00

2025-07-21T22:29:00+03:00

2025-07-21T22:29:00+03:00

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в аэропорту "Внуково", сообщает ведомство. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания. "В международном аэропорту "Внуково" за период времени с 09.00 20 июля до 09.00 21 июля задержаны на вылет более четырех часов 34 рейса. В соответствии с требованиями федеральных авиационных правил... пассажиры задержанных рейсов бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Сообщения о задержке рейсов регулярно передаются по громкой связи службой организации пассажирских перевозок по предварительному информированию ЦУиК аэропорта "Внуково", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что сотрудники санитарно-карантинного пункта (СКП) проводят непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов для своевременного оказания помощи и необходимых консультаций пассажирам. При задержке/отмене рейсов сотрудники СКП ведут разъяснительную работу с пассажирами по защите их прав в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей, уточняет управление Роспотребнадзора по Москве. Жалоб от пассажиров на нарушение их прав не поступало, добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250721/samolet-2030433759.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)