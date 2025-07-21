https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030370278.html

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:08:00+03:00

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внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань."Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении.Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт.Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.

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москва, общество, россия, внуково (аэропорт)