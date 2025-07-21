Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 21.07.2025 (обновлено: 11:13 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vnukovo-2030370278.html
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:08:00+03:00
2025-07-21T11:13:00+03:00
москва
общество
россия
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a65430015daaeb64f1c7bda3aa3f1882.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань."Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении.Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт.Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
https://ria.ru/20250721/sheremetevo-2030362551.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_2c54f92c4d4bcbfdea111a00ddcaf20c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, россия, внуково (аэропорт)
Москва, Общество, Россия, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после задержек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань.
"Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении.
Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт.
Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Вчера, 10:25
 
МоскваОбществоРоссияВнуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала