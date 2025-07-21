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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 21.07.2025
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:08:00+03:00
2025-07-21T11:08:00+03:00
2025-07-21T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань."Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта", - говорится в сообщении.Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, включая своевременное обеспечение напитками, питанием, при необходимости оказывается помощь в размещении в гостиницах. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Во всех зонах терминала оборудованы игровые пространства для детей, круглосуточно работает комната матери и ребенка, а также медпункт.Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства.
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москва, общество, россия, внуково (аэропорт)
Москва, Общество, Россия, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после задержек