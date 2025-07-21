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Почти 140 тысяч кошек и собак вакцинировали в Московской области - РИА Новости, 21.07.2025
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Новости Подмосковья
 
17:20 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vaktsinatsiya-2030455425.html
Почти 140 тысяч кошек и собак вакцинировали в Московской области
Почти 140 тысяч кошек и собак вакцинировали в Московской области - РИА Новости, 21.07.2025
Почти 140 тысяч кошек и собак вакцинировали в Московской области
В Подмосковье врачи государственной ветеринарной службы за полгода вакцинировали 139,5 тысячи домашних животных: 82,8 тысячи собак и 56,7 тысячи кошек, сообщает РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:20:00+03:00
2025-07-21T17:20:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Подмосковье врачи государственной ветеринарной службы за полгода вакцинировали 139,5 тысячи домашних животных: 82,8 тысячи собак и 56,7 тысячи кошек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, бесплатную прививку от бешенства препаратом "Рабикан" получили более 91 тысячи животных. Платно вакцинировали от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза собак, панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной и герпесвирусной инфекции кошек и других заболеваний. Вакцинация проводится в государственных ветеринарных клиниках Московской области – найти ближайшее учреждение и записаться на прием можно по телефону единой горячей линии: +7 (495) 668-01-25. Также прививки от бешенства делают в мобильных пунктах Госветслужбы. Их адреса, график работы в июле есть на интерактивной карте проведения вакцинаций на портале "Мой АПК".
https://ria.ru/20250721/zdorove-2030429968.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 140 тысяч кошек и собак вакцинировали в Московской области

Около 140 тысяч кошек и собак вакцинировали в Подмосковье за полгода

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКошка перед вакцинацией
Кошка перед вакцинацией - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кошка перед вакцинацией. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Подмосковье врачи государственной ветеринарной службы за полгода вакцинировали 139,5 тысячи домашних животных: 82,8 тысячи собак и 56,7 тысячи кошек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, бесплатную прививку от бешенства препаратом "Рабикан" получили более 91 тысячи животных. Платно вакцинировали от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза собак, панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной и герпесвирусной инфекции кошек и других заболеваний.
Вакцинация проводится в государственных ветеринарных клиниках Московской области – найти ближайшее учреждение и записаться на прием можно по телефону единой горячей линии: +7 (495) 668-01-25.
Также прививки от бешенства делают в мобильных пунктах Госветслужбы. Их адреса, график работы в июле есть на интерактивной карте проведения вакцинаций на портале "Мой АПК".
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