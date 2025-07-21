https://ria.ru/20250721/turtsiya-2030423386.html

Турция установила тарифные квоты на импорт масла и семян подсолнечника

Турция установила тарифные квоты на импорт масла и семян подсолнечника - РИА Новости, 21.07.2025

Турция установила тарифные квоты на импорт масла и семян подсолнечника

Власти Турции утвердили введение тарифных квот на импорт семян подсолнечника и подсолнечного масла, которые будут действовать в период с 12 января по 31 мая... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:04:00+03:00

2025-07-21T15:04:00+03:00

2025-07-21T15:04:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

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россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Турции утвердили введение тарифных квот на импорт семян подсолнечника и подсолнечного масла, которые будут действовать в период с 12 января по 31 мая 2026 года, соответствующее решение президента Турецкой Республики было опубликовано в официальном вестнике, сообщает Аналитический центре Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Это ежегодная практика для Анкары, призванная обеспечить внутренний спрос и стабилизировать цены на данную продукцию в условиях истощения собственных запасов, открывая при этом новые возможности для международных поставщиков, включая российских экспортеров", - говорится в сообщении.Согласно утвержденному документу, размер тарифной квоты на семена подсолнечника составит 1 миллион тонн, что эквивалентно 400 тысячам тонн сырого подсолнечного масла. При поставках в рамках данной квоты ввозная пошлина для семян подсолнечника (код ТН ВЭД Турции 1206.00.99.00.19) будет обнулена, а для масла (1512.11.91.00.00) составит льготные 20%. Это значительно выгоднее стандартных ставок. Важно отметить, что после исчерпания установленной квоты или по истечении срока ее действия импорт данной продукции будет облагаться пошлинами, соответствующими режиму наибольшего благоприятствования Турции.Документ также уточняет, что квота предназначена для компаний, производящих как сырое, так и рафинированное подсолнечное масло. Приоритет при распределении квот будет отдан тем производителям, которые в период с июля по ноябрь 2025 года активно закупали семена подсолнечника местного производства. Для осуществления импорта по выделенной квоте компаниям-импортерам необходимо будет получить соответствующую лицензию в Главном управлении импорта Министерства торговли Турецкой Республики. Особое внимание уделяется тому, что декларации о перемещении товаров должны быть зарегистрированы строго в течение срока действия полученной лицензии.Ожидается, что подробная методика распределения тарифной квоты и принципы ее применения будут опубликованы Министерством торговли Турции в ближайшее время. Российским экспортерам подсолнечника и масел следует внимательно следить за этими обновлениями для максимального использования открывающихся торговых преимуществ.Актуальные меры торгового регулирования Турции, применяемые в отношении российской сельскохозяйственной продукции, размещены на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков", а также на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250626/marokko-2025515853.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, турция, россия