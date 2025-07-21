https://ria.ru/20250721/tsfo-2030392457.html

Определены победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЦФО

Определены победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЦФО - РИА Новости, 21.07.2025

Определены победители окружного этапа премии "Экспортер года" в ЦФО

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:47:00+03:00

2025-07-21T12:47:00+03:00

2025-07-21T12:47:00+03:00

москва

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Центральном федеральном округе по итогам 2024 года, сообщает РЭЦ."Победителями признаны 44 компании. Наибольшее количество лауреатов продемонстрировали Московская и Смоленская области, а также город Москва. Центральный федеральный округ продолжает удерживать лидирующие позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта в России", - говорится в сообщении."На протяжении длительного времени Центральный федеральный округ поставляет от 25 до 40% всего объема экспорта товаров отраслей промышленности. При этом, в 2024 году в структуре экспорта региона промышленные товары, поставляемые в дружественные страны, заняли более 70% — это черные и цветные металлы, злаковые культуры, удобрения, продукция машиностроения и химической промышленности. Важно отметить и лучших экспортеров в промышленности ЦФО — Москва и Московская, Липецкая и Белгородская области. Поставки минеральных удобрений по итогам прошлого года (в сравнении с 2023 годом) из Москвы выросли на 39%, а из Московской области — на 101%. При этом и другие области не отстают, например, Воронежская область в 2024 году увеличила объем экспорта черной металлургии на 60%, Владимирская область поставила на 9% больше фармацевтической и косметической продукции. Желаю экспортерам Центрального федерального округа продолжать двигаться в таком темпе, увеличивать экспортные поставки и открывать для себя новые рынки", — отметил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.Победителями стали как малые и средние предприятия, так и крупные промышленные компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг и интеллектуальной продукции."В ЦФО сформированы мощные кластеры по производству и поставкам за рубеж продукции различных отраслей: металлургии, химической и машиностроительной промышленности, агропродовольственного сектора. Значение несырьевого экспорта из ЦФО трудно переоценить: он выступает драйвером экономического роста, способствует созданию новых рабочих мест и укрепляет конкурентные позиции России на мировых рынках. Успехи местных экспортеров напрямую влияют на диверсификацию и устойчивость национальной экономики", — подчеркнул замминистра экономики и развития РФ Владимир Ильичев.Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России."Предприятия округа активно осваивают новые рынки, опираясь на меры поддержки как со стороны региональных, так и федеральных властей. По данным за 2024 год, экспортеры ЦФО при содействии Российского экспортного центра реализовали поставки на сумму свыше 993 миллиарда рублей. При этом более 8200 компаний воспользовались финансовыми и нефинансовыми инструментами поддержки", — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Церемония награждения победителей окружного этапа премии "Экспортер года" по Центральному федеральному округу запланирована на 11 сентября. Мероприятие состоится в Смоленске."Ввиду географического положения Смоленской области экспорт в регионе носит исторический характер. Мы активно развиваем международные отношения с Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Алжиром, Турцией, Китаем, Узбекистаном, выходим на рынки Ливии и Саудовской Аравии. Причем важно, что 90% региональных экспортеров – это субъекты малого и среднего бизнеса. Участие смоленских компаний в конкурсе "Экспортер года" открывает дополнительные возможности не только заявить о себе и получить признание на федеральном уровне, но и успешно продвинуть собственные товары и бренды, найти новых партнеров, укрепить позиции на международном рынке. Считаю, что победа в окружном этапе конкурса — результат слаженной работы управленческой команды региона и эффективного взаимодействия компаний с региональным Центром поддержки экспорта, который, кстати, уже второй год подряд признается лучшим в России!", — сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.Отметим, что 14% всех соискателей этого года уже имеют сертификат "Сделано в России", а среди номинантов их доля составляет 19%. Также 84% всех участников пользуются услугами государственной цифровой платформы "Мой экспорт".По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло ООО "Нейрософт", Ивановская область. Экспортирует высокотехнологичное оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и других отраслей медицины. Второе место у ООО "ЭРА", Рязанская область. Экспортирует весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих. Третье - у АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ", Московская область. Экспортирует химические средства защиты растений.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило ООО "А-ГЛАСС ПРО", Рязанская область. Экспортирует стеклопакеты, стекло закаленное, стекло и зеркало в листах. Второе - ООО "Байкал майкрофонс", Тульская область. Экспортирует профессиональные студийные микрофоны под брендом "Союз", трансформаторные предусилители для микрофонов.Третье - ООО НПО "МИЭЛТА ТЕХНОЛОГИИ", Тамбовская область. Экспортирует высокотехнологичное оборудование для мониторинга и контроля.В номинация "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило АО "Рославльский вагоноремонтный завод", Смоленская область. Экспортирует полувагоны, вагоны-платформы, тележки двухосные грузовых вагонов, оси чистовые вагонные. Второе - АО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", Брянская область. Экспортирует тепловозы грузовые магистральные и маневровые. Третье - ООО "Амкодор-Брянск", Брянская область. Экспортирует комплектующие для изготовления дорожно-строительной техники.Среди МСП в этой номинации победило ООО "АУРИКА", Тульская область. Экспортирует слуховые аппараты. Второе место у ООО "ИСР", город Москва. Экспортирует осветительные приборы для уличного освещения, инженерное оборудование различного назначения. Третье - ООО "Листон", Калужская область. Экспортирует лабораторные медицинские центрифуги серии Liston C, электрические аквадистилляторы Liston A.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило ООО "Торговая Компания "Мираторг", Московская область. Экспортирует продукты переработки из мяса свинины, говядины, птицы, деликатесов, овощей, готовые блюда, а также корма для домашних животных.Второе место у АО "ЭКООЙЛ", Тамбовская область. Экспортирует нерафинированное подсолнечное масло. Третье место у ООО "Фуд Тим", Московская область. Экспортирует глубоко переработанные рыбные продукты.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победило АО "КАПИТАЛ-ПРОК", Московская область. Экспортирует корма и кормовую продукцию, а также ветеринарные препараты. Второе место у ООО "КМ", Тульская область. Экспортирует масло рапсовое нерафинированное. Третье место у ООО "БелЧай", Московская область. Экспортирует чай.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" победило АО "КОНТИ-РУС", Курская область. Экспортирует кондитерские изделия. Второе - АО "МАKФА", город Москва. Экспортирует макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Третье место у ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", город Москва. Экспортирует широкий ассортимент конфет, шоколада и шоколадных фигур.Среди МСП первым в этой номинации стало ООО "Соломон-трейд", Московская область. Экспортирует жареные семена и ядра подсолнечника, тыквы, арахис, натуральные батончики без сахара и козинаки. Второе - ООО "ПЛОДОИМПОРТ", Московская область. Экспортирует овощную консервацию, соусы, уксусы и томатную пасту под брендом "Дядя Ваня". Третье место у ООО "ТАВЕАЛ ТРЕЙД", Смоленская область. Экспортирует орехи, сухофрукты."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес" стала Транспортная группа FESCO (ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), город Москва. Экспортирует услуги по наземным и морским перевозкам преимущественно на собственных линиях в акватории всех океанов. На втором месте - ООО "ТРАСКО", Московская область. Экспортирует доставку грузов автомобильным, авиационным, железнодорожным и морским транспортом, а также услуги по таможенному оформлению, аутсорсингу ВЭД и складские услуги.У малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО "ЛАЗЕРТАГ", Смоленская область. Экспортирует услугу по установке "Лазертага". Второе - ООО "Труконф", город Москва. Экспортирует услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Третье место у ООО "Альфа Транс Экспедиция", Смоленская область. Экспортирует услуги международной логистики."Трейдером года" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "Точные поставки", Смоленская область. Экспортирует средства наземного транспорта, металл, древесину, косметику, электрические машины и оборудование, стекло и изделия из него, мебель, промышленное оборудование и запасные части. Второе место у ООО "Доставка Морем", город Москва. Экспортирует масличные, зерновые, бобовые и нишевые продукты. Третье место у ООО "РВБ", Московская область. Экспортирует широкий перечень товаров.Среди МСП в этой номинации победило ООО ТК "ЛИДЕР", город Москва. Экспортирует сахар и подсолнечное масло. Второе месте у ООО "ИНПЭКС", город Москва. Экспортирует кондитерские сахаристые изделия в шоколадной глазури, конфеты глазированные. Третье место у ООО "РБ-ТИМКОШ", Смоленская область. Экспортирует зернобобовые и масличные культуры.В номинации "Новая география" победило АО "МАKФА", город Москва. Второе место у ООО "ЭРА", Рязанская область. Экспортирует весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих. На третьем месте - ООО "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", город Москва. Экспортирует широкий ассортимент конфет, шоколада и шоколадных фигур."Прорывом года" стало ООО "Соломон-трейд", Московская область. Экспортирует жареные семена и ядра подсолнечника, тыквы, арахис, натуральные батончики без сахара и козинаки. Второе место у ООО "А-ГЛАСС ПРО", Рязанская область. Экспортирует стеклопакеты, стекло закаленное, стекло и зеркало в листах. Третье - ООО ТК "ЛИДЕР", город Москва. Экспортирует сахар и подсолнечное масло.Первое место в номинации "Ответственный экспортер (ESG)" в категории "Крупный бизнес" заняло АО "Пигмент", Тамбовская область. Экспортирует готовую продукцию и полупродукты промышленной химии для различных отраслей применения. Второе место у ООО "Торговая Компания "Мираторг", Московская область. Экспортирует продукты переработки из мяса свинины, говядины, птицы, деликатесов, овощей, готовые блюда, а также корма для домашних животных. На третьем месте - АО "ТАМАК", Тамбовская область. Экспортирует цементно-стружечную плиту.Среди МСП в этой номинации победило АО "Полипласт", город Москва. Экспортирует химическую продукцию для строительной, цементной, гипсовой, горно-обогатительной, металлургической, нефтехимической, кожевенной и других отраслей. На втором месте ООО "ИНТРОН ПЛЮС", город Москва. Экспортирует приборы неразрушающего контроля и технической диагностики. На третьем месте АО "РМ Нанотех", Владимирская область. Экспортирует мембранный элемент различных серий и типоразмеров."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Крупный бизнес" стала Маламант И.К., генеральный директор ООО "Нейрософт", Ивановская область. Экспортирует высокотехнологичное оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и других отраслей медицины. Вторая - Тугалева Н.М., генеральный директор ООО "Доставка Морем", город Москва. Экспортирует масличные, зерновые, бобовые и нишевые продукты. Третья - Ким Т.В., глава ООО "РВБ", генеральный директор ООО "Вайлдберриз", Московская область. Экспортирует широкий перечень товаров.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победила Литвиненко Н.Б., генеральный директор ООО ТК "ЛИДЕР", город Москва. Экспортирует сахар и подсолнечное масло. Вторая - Трасковская Е.А., директор ОО "РБ-ТИМКОШ", Смоленская область. Экспортирует зернобобовые и масличные культуры. Третья - Тананова С.Ю., генеральный директор АО "КАПИТАЛ-ПРОК", Московская область. Экспортирует корма и кормовую продукцию, а также ветеринарные препараты.В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победил Подшиблов С.А., генеральный директор ООО "Альфа Транс Экспедиция", Смоленская область. Экспортирует услуги международной логистики. Второй - Раскатов А.А., директор ООО "ДЖОН ГОЛД", Смоленская область. Экспортирует комплексные решения в логистике с использованием автомобильного, железнодорожного, морского, авиационного транспорта и страховых услуг. Третье место у Кравцова Е.В., исполнительного директора, соучредителя ООО "КУБ", Московская область. Экспортирует мебель и аксессуары для геймеров."Лучшим экспортером в сфере электронной торговли" стало ООО "Автофемели", Московская область. Экспортирует ковры для салона и багажника автомобиля, брызговики, дефлекторы, подкрылки. Второе - ООО "КУБ", Московская область. Экспортирует мебель и аксессуары для геймеров. Третье - ООО "Промолюди", Московская область. Экспортирует лимонады Lemonardo, напитки Potion SmartDrinks.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проводится на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

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москва, российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика