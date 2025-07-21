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Обучающая программа для предпринимателей пройдет в Томске в июле и августе
Обучающая программа для предпринимателей пройдет в Томске в июле и августе - РИА Новости, 21.07.2025
Обучающая программа для предпринимателей пройдет в Томске в июле и августе
Центр "Мой бизнес" организует в Томске программу для предпринимателей "Бизнес как спорт" с 28 июля по 6 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:35:00+03:00
2025-07-21T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" организует в Томске программу для предпринимателей "Бизнес как спорт" с 28 июля по 6 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. Программа сочетает бизнес-обучение и спортивные тренировки. Участники проекта "Бизнес как спорт" улучшат свои компетенции в сферах продаж, маркетинга, SMM, искусственного интеллекта, а также испытают себя в разных видах спорта: легкой атлетике, каратэ, велоспорте, пляжном волейболе и йоге. "Идея программы "Бизнес как спорт" появилась не случайно: и в предпринимательстве, и в спорте важны дисциплина, упорство и умение работать на результат. Мы объединили обучение и тренировки, чтобы помочь бизнесменам стать сильнее – и в деле, и в жизни. Ведь настоящий успех требует не только знаний, но и выносливости", — сказала директор центра "Мой бизнес" региона Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба. Участников будут ждать на программе выступления предпринимателей и спортсменов. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томск
Обучающая программа для предпринимателей пройдет в Томске в июле и августе
Обучающая программа "Бизнес как спорт" пройдет в Томске с 28 июля по 6 августа
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" организует в Томске программу для предпринимателей "Бизнес как спорт" с 28 июля по 6 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа сочетает бизнес-обучение и спортивные тренировки. Участники проекта "Бизнес как спорт" улучшат свои компетенции в сферах продаж, маркетинга, SMM, искусственного интеллекта, а также испытают себя в разных видах спорта: легкой атлетике, каратэ, велоспорте, пляжном волейболе и йоге.
"Идея программы "Бизнес как спорт" появилась не случайно: и в предпринимательстве, и в спорте важны дисциплина, упорство и умение работать на результат. Мы объединили обучение и тренировки, чтобы помочь бизнесменам стать сильнее – и в деле, и в жизни. Ведь настоящий успех требует не только знаний, но и выносливости", — сказала директор центра "Мой бизнес" региона Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба.
Участников будут ждать на программе выступления предпринимателей и спортсменов.
Региональный центр "Мой бизнес" оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".