https://ria.ru/20250721/sposob-2030376050.html

"Профессионалы экспорта" предложили способы избежать типичные ошибки ВЭД

"Профессионалы экспорта" предложили способы избежать типичные ошибки ВЭД - РИА Новости, 21.07.2025

"Профессионалы экспорта" предложили способы избежать типичные ошибки ВЭД

Перед российскими компаниями, развивающими экспорт, остро стоит вопрос минимизации рисков, сопряженных с выходом на зарубежные рынки, непредвиденные ситуации... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:30:00+03:00

2025-07-21T11:30:00+03:00

2025-07-21T11:30:00+03:00

экономика

экспорт

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перед российскими компаниями, развивающими экспорт, остро стоит вопрос минимизации рисков, сопряженных с выходом на зарубежные рынки, непредвиденные ситуации могут привести к серьезным финансовым потерям, репутационным издержкам и даже юридическим санкциям. Для управления рисками во внешнеторговой деятельности и снижению последствий от непредвиденных ситуаций сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) предлагает комплекс доступных решений, сообщает центр."Ключевые рекомендации: тщательно проверять надежность каждого зарубежного контрагента — для этого воспользуйтесь услугой "Поиск покупателя. Проверка зарубежного контрагента с выбором партнера". Такие услуги представляют около 30 партнеров сервиса", - говорится в сообщении.Кроме того, сервис рекомендует обеспечить правовую защиту интеллектуальной собственности. При помощи услуги "Правовая поддержка. Охрана объектов интеллектуальной собственности с выбором партнера" и "Правовая поддержка. Юридические услуги по интеллектуальной собственности с выбором партнера" экспортеры могут это сделать в максимально короткие сроки. Поддержку компаниям готовы предоставить более 20 компаний, зарегистрированных на сервисе.Также сервис советует грамотно составлять и анализировать внешнеторговые контракты. Более 70 партнеров готовы это сделать. Оформить заявку на услугу можно в разделе "Правовая поддержка. Анализ внешнеторгового контракта"."Осуществление внешней торговли неизбежно сопряжено с рисками, и это подтвердит любой опытный участник ВЭД. Однако ключевой момент в том, что большинство из них — до 90%, по оценкам экспертов — предсказуемы и предотвратимы. Грамотное планирование позволяет избежать непредвиденных проблем и существенно сократить их последствия", — отмечает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Сервис "Профессионалы экспорта", запущенный в 2021 году, призван создать удобное пространство, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут найти опытных партнеров для решения различных задач."Существенной ошибкой при экспорте могут оказаться невыявленные нарушения прав третьих лиц и пропуск сроков международной регистрации объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Помните: охрана ОИС только в России не защитит ваш бренд или технологию за рубежом. А упустив момент, вы рискуете тем, что конкуренты скопируют продукцию, используют ваш бренд или зарегистрируют его на себя. Поэтому до начала экспорта: проработайте стратегию охраны ОИС, спланируйте зарубежную регистрацию и обязательно проверяйте патентную чистоту до выхода на рынок", — рекомендует генеральный директор ООО "Царская привилегия" Степан Реус.В настоящее время Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает экспортерам 39 услуг по 9 ключевым направлениям, включая правовое сопровождение, экспертизу контрактов, оформление прав на интеллектуальную собственность и помощь в сертификации."Получить полную информацию о потенциальном партнере из открытых источников в ряде стран невозможно или этой информации может быть недостаточно для оценки его благонадежности. Снизить риск заключения сделки с недобросовестным партнером за рубежом помогут запрос его регистрационных документов, финансовой и налоговой отчетности. Неверно составленный и подписанный контракт может создать немало проблем на каждом из этапов сделки – от получения оплаты и до оформления импорта грузополучателем за рубежом. Если опыта в данных вопросах мало или его нет, лучше доверить экспертизу контракта профессионалам", — рассказывает генеральный директор ООО "Альтегрис" Сергей Полухин.Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

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экономика, экспорт