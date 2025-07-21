https://ria.ru/20250721/sovfedja-2030332792.html

В СФ предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

В СФ предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний - РИА Новости, 21.07.2025

В СФ предложили отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:07:00+03:00

2025-07-21T05:07:00+03:00

2025-07-21T05:07:00+03:00

общество

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айрат гибатдинов

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний при задержке или отмене авиарейсов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила в целях предоставления возможности бесплатного обращения пассажиров по официальным телефонным номерам авиакомпаний (колл-центров, номерам горячей линии) в случае возникновения ситуаций, вызванных задержкой или отменой рейса, а также возникновения экстренной ситуации", - написал Гибатдинов в обращении на имя главы Минтранса Андрея Никитина. В обращении сенатор также отметил, что в последнее время участились случаи отмен и задержек как регулярных, так и чартерных авиарейсов по не зависящим от пассажиров причинам. По словам Гибатдинова, в связи с этим многие пассажиры обращаются на горячие линии авиакомпаний с целью возврата денежных средств. "Однако многие авиакомпании предоставляют такую возможность исключительно на платной основе, указывая цену при обращении в колл-центр за одну минуту разговора, включая время ожидания разговора с оператором, в зависимости от региона и оператора связи. Стоимость таких услуг может достигать от 60-80 рублей за минуту разговора. В условиях экстренной ситуации или развития форс-мажора, а также перегруженности телефонных линий, конечная стоимость телефонного обращения пассажиров по официальным номерам перевозчиков может достигать существенных сумм", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20250620/sovfed-2024085604.html

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общество, россия, айрат гибатдинов, андрей никитин (политик)