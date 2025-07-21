https://ria.ru/20250721/sotrudnichestvo-2030434174.html

Самарская область и Белоруссия договорились о развитии сотрудничества

Самарская область и Белоруссия договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 21.07.2025

Самарская область и Белоруссия договорились о развитии сотрудничества

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске договорились о расширении сотрудничества,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:03:00+03:00

2025-07-21T16:03:00+03:00

2025-07-21T16:14:00+03:00

самарская область

белоруссия

вячеслав федорищев

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030435975_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_c1e83f678c43963637f94d59818452a2.jpg

САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске договорились о расширении сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства региона. "В понедельник делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает в Минске. Запланировано посещение ряда предприятий Республики Беларусь и переговоры в интересах региона. В рамках рабочей поездки состоялась встреча Вячеслава Федорищева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества по ключевым направлениям", - говорится в сообщении регионального правительства. Лукашенко отметил готовность создавать в Самарской области совместные предприятия, в том числе по новым направлениям. По словам президента Белоруссии, центральными задачами являются увеличение несырьевого экспорта, наращивание промкооперации и выпуск союзного продукта. Особый интерес для Белоруссии представляет опыт региона в ракетостроении и самолетостроении. "Космос, ракетостроение, авиастроение - вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне", - подчеркнул глава государства. По словам Лукашенко, в Белоруссии мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, бронетехнике, которую развивают до уровня производства. Особое внимание он обратил и на сферу станкостроения, которая в том числе востребована в авиастроении, и это направление развито в Самарской области. Президент Белоруссии отметил готовность сотрудничать в указанных сферах. По словам главы Самарской области, учитывая задачу масштабного обновления лифтов в регионе, при посещении белорусских заводов самарская делегация будет искать возможности для заключения предварительных договоренностей. В этом году регион рассчитывает получить 201 лифт производства "Могилевлифтмаш". Помимо этого, Самарская область готова локализовать производство автокомплектующих для белорусских предприятий. Сейчас более 200 заводов региона поставляют детали для ведущих автобрендов Белоруссии. Что касается сельхозтехники, стороны обсуждали снятие барьеров для закупок и расширение лизинговых программ. Речь также шла о совместном производстве некоторых образцов. В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий. "Самарская область является индустриальным регионом, и у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях – и в химии, новых материалах, и в беспилотной составляющей. Причем это не только беспилотная составляющая, которая в небе, это беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств. Здесь у нас также с точки зрения научных разработок, прикладных, которые уже становятся продукцией, есть конкретные предложения от самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с республикой. Мы также это обсудили с Александром Григорьевичем", - сообщил Федорищев.

https://ria.ru/20250721/fedorischev-2030407934.html

https://ria.ru/20250717/fedorischev-2029726835.html

самарская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, белоруссия, вячеслав федорищев, александр лукашенко