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ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву - РИА Новости, 21.07.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву
Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:00:00+03:00
2025-07-21T03:00:00+03:00
2025-07-21T03:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву
Собянин: сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву