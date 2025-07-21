https://ria.ru/20250721/sobyanin-2030328557.html

ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву

ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву - РИА Новости, 21.07.2025

ПВО сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву

Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:00:00+03:00

2025-07-21T03:00:00+03:00

2025-07-21T03:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, сергей собянин