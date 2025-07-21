https://ria.ru/20250721/shandalovich-2030422708.html

Шандалович: процесс возврата прав водителям предложили ужесточить в Карелии

Шандалович: процесс возврата прав водителям предложили ужесточить в Карелии - РИА Новости, 21.07.2025

Шандалович: процесс возврата прав водителям предложили ужесточить в Карелии

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия предложили ужесточить процедуру возврата водительских удостоверений для тех, кто лишился прав за пьяную... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:00:00+03:00

2025-07-21T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия предложили ужесточить процедуру возврата водительских удостоверений для тех, кто лишился прав за пьяную езду, сообщил председатель регпарламента Элиссан Шандалович. Он отметил, что обращение депутатов направлено первому зампреду правительства России Денису Мантурову. "Сейчас, чтобы вернуть права, достаточно заплатить штраф, сдать экзамен и пройти медкомиссию. Поэтому наше предложение – дополнить процедуру возврата водительских удостоверений обязательными профилактическими и, при необходимости, лечебными мерами в рамках государственного наркологического стандарта", – написал Шандалович на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что это поможет выявить у водителя отсутствие или наличие психологической и физической зависимости от алкоголя. "Если есть зависимость – человек становится на наркологический учет и никакого руля, только лечение", – заявил спикер Заксобрания. Шандалович сказал, что подобный фильтр помог бы спасти жизни людей – и тех, кто садится за руль пьяным, и тех, кто может пострадать от их действий. "Надеюсь, что федеральный центр поддержит обращение Законодательного Собрания Карелии", – написал глава республиканского парламента.

https://ria.ru/20250717/shandalovich-2029724395.html

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республика карелия, россия