https://ria.ru/20250721/rumyniya-2030404134.html

В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной

В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2025

В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной

Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны. "В ходе операций было обнаружено 12 украинских... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:55:00+03:00

2025-07-21T13:55:00+03:00

2025-07-21T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны. "В ходе операций было обнаружено 12 украинских воздушных целей, которые находились в воздушном пространстве Украины, севернее границы с Румынией", — говорится в публикации. Отмечается, что четыре из них "непреднамеренно вторглись" в воздушное пространство Румынии на несколько минут.Ведомство добавило, что в воздух поднимали несколько истребителей.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html

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в мире, румыния, украина