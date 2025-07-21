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В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 21.07.2025 (обновлено: 16:15 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rumyniya-2030404134.html
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2025
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной
Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны. "В ходе операций было обнаружено 12 украинских... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:55:00+03:00
2025-07-21T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны. "В ходе операций было обнаружено 12 украинских воздушных целей, которые находились в воздушном пространстве Украины, севернее границы с Румынией", — говорится в публикации. Отмечается, что четыре из них "непреднамеренно вторглись" в воздушное пространство Румынии на несколько минут.Ведомство добавило, что в воздух поднимали несколько истребителей.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html
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в мире, румыния, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной

Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны.

"В ходе операций было обнаружено 12 украинских воздушных целей, которые находились в воздушном пространстве Украины, севернее границы с Румынией", — говорится в публикации.
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Отмечается, что четыре из них "непреднамеренно вторглись" в воздушное пространство Румынии на несколько минут.
Ведомство добавило, что в воздух поднимали несколько истребителей.
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