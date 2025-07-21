https://ria.ru/20250721/rumyniya-2030404134.html
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной - РИА Новости, 21.07.2025
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной
Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны. "В ходе операций было обнаружено 12 украинских... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:55:00+03:00
2025-07-21T13:55:00+03:00
2025-07-21T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_1230:509:3033:1523_1920x0_80_0_0_de3ab769fcc7327853221e18f038e2e1.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии, заявили в оборонном ведомстве страны. "В ходе операций было обнаружено 12 украинских воздушных целей, которые находились в воздушном пространстве Украины, севернее границы с Румынией", — говорится в публикации. Отмечается, что четыре из них "непреднамеренно вторглись" в воздушное пространство Румынии на несколько минут.Ведомство добавило, что в воздух поднимали несколько истребителей.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030343619.html
румыния
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894044044_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_11c29df3948a776ececb0ab00e2e3836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина
В Минобороны Румынии раскрыли, что ночью произошло на границе с Украиной
Четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство Румынии