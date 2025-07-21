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Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска - РИА Новости, 21.07.2025
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15:07 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030424604.html
Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска
Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска - РИА Новости, 21.07.2025
Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о масштабном благоустройстве Ижевска, подчеркнув, что к 2027 году должен "выглядеть... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:07:00+03:00
2025-07-21T15:07:00+03:00
общество
ижевск
россия
александр бречалов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о масштабном благоустройстве Ижевска, подчеркнув, что к 2027 году должен "выглядеть опрятно". "Городу трудовой доблести Ижевску 265 лет. Опять же трехлетку начинаем с этого года, – 4,5 миллиарда рублей на благоустройство дорог, тротуаров, общественных пространств – серьезный проект. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии – такой амбициозный план", - сказал Бречалов на встрече с президентом. Он подчеркнул, что новые общественные пространства в регионе появляются каждый год, а в 2025 году стартует совместный проект со Сбером "Березовая роща". "Вы помните, в 2019 году Вы открывали нашу центральную площадь на День оружейника, и фонтан там был. Мы каждый год благодаря поддержке правительства пространства открываем. Сейчас переходим к самому интересному проекту", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20250618/brechalov-2023708876.html
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общество, ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин
Общество, Ижевск, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин
Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска

Бречалов сообщил Путину о масштабном благоустройстве Ижевска

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов во время встречи
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о масштабном благоустройстве Ижевска, подчеркнув, что к 2027 году должен "выглядеть опрятно".
"Городу трудовой доблести Ижевску 265 лет. Опять же трехлетку начинаем с этого года, – 4,5 миллиарда рублей на благоустройство дорог, тротуаров, общественных пространств – серьезный проект. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии – такой амбициозный план", - сказал Бречалов на встрече с президентом.
Он подчеркнул, что новые общественные пространства в регионе появляются каждый год, а в 2025 году стартует совместный проект со Сбером "Березовая роща".
"Вы помните, в 2019 году Вы открывали нашу центральную площадь на День оружейника, и фонтан там был. Мы каждый год благодаря поддержке правительства пространства открываем. Сейчас переходим к самому интересному проекту", - отметил глава региона.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ
18 июня, 21:53
 
ОбществоИжевскРоссияАлександр БречаловВладимир Путин
 
 
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