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Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска

Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска - РИА Новости, 21.07.2025

Бречалов сообщил Путину о благоустройстве Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о масштабном благоустройстве Ижевска, подчеркнув, что к 2027 году должен "выглядеть... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:07:00+03:00

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общество

ижевск

россия

александр бречалов

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о масштабном благоустройстве Ижевска, подчеркнув, что к 2027 году должен "выглядеть опрятно". "Городу трудовой доблести Ижевску 265 лет. Опять же трехлетку начинаем с этого года, – 4,5 миллиарда рублей на благоустройство дорог, тротуаров, общественных пространств – серьезный проект. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии – такой амбициозный план", - сказал Бречалов на встрече с президентом. Он подчеркнул, что новые общественные пространства в регионе появляются каждый год, а в 2025 году стартует совместный проект со Сбером "Березовая роща". "Вы помните, в 2019 году Вы открывали нашу центральную площадь на День оружейника, и фонтан там был. Мы каждый год благодаря поддержке правительства пространства открываем. Сейчас переходим к самому интересному проекту", - отметил глава региона.

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общество, ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин