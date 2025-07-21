https://ria.ru/20250721/pozhar-2030433555.html

В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе

В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе - РИА Новости, 21.07.2025

В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе

Участок Анапского шоссе перекрыт после пожара в многоквартирном доме в Новороссийске, на проезжей части разбросаны осколки и элементы мебели, по предварительной РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:56:00+03:00

2025-07-21T15:56:00+03:00

2025-07-21T16:06:00+03:00

происшествия

новороссийск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Участок Анапского шоссе перекрыт после пожара в многоквартирном доме в Новороссийске, на проезжей части разбросаны осколки и элементы мебели, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУМВД по региону."Сегодня около 14.30 в УМВД России по Новороссийску поступили сообщения, что на улице Анапское шоссе произошло возгорание квартир на пятом этаже жилого дома. На проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели… Госавтоиспекторами перекрыт участок Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца", - говорится в сообщении.Сообщается, что территория оцеплена силами ДПС ОГИБДД и Росгвардии."Предварительно, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске на площади 300 квадратных метров, было эвакуировано 25 человек. Предварительной причиной пожара в ГУМЧС назвали вспышку газовоздушной смеси.ВД

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новороссийск

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происшествия, новороссийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)