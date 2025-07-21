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В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе - РИА Новости, 21.07.2025
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15:56 21.07.2025 (обновлено: 16:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030433555.html
В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе
В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе - РИА Новости, 21.07.2025
В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе
Участок Анапского шоссе перекрыт после пожара в многоквартирном доме в Новороссийске, на проезжей части разбросаны осколки и элементы мебели, по предварительной РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:56:00+03:00
2025-07-21T16:06:00+03:00
происшествия
новороссийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Участок Анапского шоссе перекрыт после пожара в многоквартирном доме в Новороссийске, на проезжей части разбросаны осколки и элементы мебели, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУМВД по региону."Сегодня около 14.30 в УМВД России по Новороссийску поступили сообщения, что на улице Анапское шоссе произошло возгорание квартир на пятом этаже жилого дома. На проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели… Госавтоиспекторами перекрыт участок Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца", - говорится в сообщении.Сообщается, что территория оцеплена силами ДПС ОГИБДД и Росгвардии."Предварительно, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске на площади 300 квадратных метров, было эвакуировано 25 человек. Предварительной причиной пожара в ГУМЧС назвали вспышку газовоздушной смеси.ВД
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происшествия, новороссийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме перекрыли шоссе

МВД: участок Анапского шоссе перекрыт после пожара в многоэтажке в Новороссийске

© Фото : МЦУ НовороссийскПожарная машина на месте пожара в Новороссийске
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : МЦУ Новороссийск
Пожарная машина на месте пожара в Новороссийске
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КРАСНОДАР, 21 июл - РИА Новости. Участок Анапского шоссе перекрыт после пожара в многоквартирном доме в Новороссийске, на проезжей части разбросаны осколки и элементы мебели, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУМВД по региону.
"Сегодня около 14.30 в УМВД России по Новороссийску поступили сообщения, что на улице Анапское шоссе произошло возгорание квартир на пятом этаже жилого дома. На проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели… Госавтоиспекторами перекрыт участок Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца", - говорится в сообщении.
Сообщается, что территория оцеплена силами ДПС ОГИБДД и Росгвардии.
"Предварительно, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
В понедельник в управлении краевого МЧС сообщили о возгорании трех квартир в многоэтажном доме в Новороссийске на площади 300 квадратных метров, было эвакуировано 25 человек. Предварительной причиной пожара в ГУМЧС назвали вспышку газовоздушной смеси.ВД
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ПроисшествияНовороссийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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