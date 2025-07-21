https://ria.ru/20250721/podmoskove-2030481410.html
Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли
Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли - РИА Новости, 21.07.2025
Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли
Более 1,1 тысячи новых рабочих мест создано в сфере розничной торговли в Подмосковье за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:48:00+03:00
2025-07-21T18:48:00+03:00
2025-07-21T18:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4636a2289576cda24c67b47c1bd2deed.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи новых рабочих мест создано в сфере розничной торговли в Подмосковье за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За шесть месяцев в регионе ввели в эксплуатацию около 122 тысяч квадратных метров новых торговых площадей, отмечают в пресс-службе. К примеру, в Истре за полгода было введено более 13,1 тысячи квадратных метров, в Ступине – свыше 5,5 тысячи квадратных метров, в Сергиевом Посаде открыли 5,2 тысячи квадратных метров торговых площадей. По данным ведомства, на полках магазинов и супермаркетов представлен широкий ассортимент товаров от подмосковных производителей: от молока и мяса до овощей, выпечки и готовой кулинарии.
https://ria.ru/20250721/aktsiya-2030403618.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5df8d2f27017c1be870a55adcbef1168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости
Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли
В Подмосковье появилось свыше 1,1 тыс рабочих мест в розничной торговле
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи новых рабочих мест создано в сфере розничной торговли в Подмосковье за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За шесть месяцев в регионе ввели в эксплуатацию около 122 тысяч квадратных метров новых торговых площадей, отмечают в пресс-службе. К примеру, в Истре за полгода было введено более 13,1 тысячи квадратных метров, в Ступине – свыше 5,5 тысячи квадратных метров, в Сергиевом Посаде открыли 5,2 тысячи квадратных метров торговых площадей.
По данным ведомства, на полках магазинов и супермаркетов представлен широкий ассортимент товаров от подмосковных производителей: от молока и мяса до овощей, выпечки и готовой кулинарии.