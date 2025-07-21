https://ria.ru/20250721/podmoskove-2030481410.html

Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли

Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли - РИА Новости, 21.07.2025

Свыше 1 тыс рабочих мест появилось в Подмосковье в сфере розничной торговли

Более 1,1 тысячи новых рабочих мест создано в сфере розничной торговли в Подмосковье за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:48:00+03:00

2025-07-21T18:48:00+03:00

2025-07-21T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи новых рабочих мест создано в сфере розничной торговли в Подмосковье за полгода, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За шесть месяцев в регионе ввели в эксплуатацию около 122 тысяч квадратных метров новых торговых площадей, отмечают в пресс-службе. К примеру, в Истре за полгода было введено более 13,1 тысячи квадратных метров, в Ступине – свыше 5,5 тысячи квадратных метров, в Сергиевом Посаде открыли 5,2 тысячи квадратных метров торговых площадей. По данным ведомства, на полках магазинов и супермаркетов представлен широкий ассортимент товаров от подмосковных производителей: от молока и мяса до овощей, выпечки и готовой кулинарии.

https://ria.ru/20250721/aktsiya-2030403618.html

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