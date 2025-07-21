https://ria.ru/20250721/opasnost-2030370527.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:09:00+03:00

2025-07-21T11:09:00+03:00

2025-07-21T11:10:00+03:00

безопасность

курская область

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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил оперштаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030341874.html

курская область

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2025

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безопасность, курская область