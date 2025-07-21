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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T00:42:00+03:00
2025-07-21T00:42:00+03:00
2025-07-21T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении. Две вооруженные атаки - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено шесть боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о ранении одного мирного жителя, также повреждено жилое домостроение. За предыдущие сутки управление зафиксировало 21 обстрел. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов