https://ria.ru/20250721/obstrel-2030321423.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.07.2025

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T00:42:00+03:00

2025-07-21T00:42:00+03:00

2025-07-21T00:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении. Две вооруженные атаки - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено шесть боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о ранении одного мирного жителя, также повреждено жилое домостроение. За предыдущие сутки управление зафиксировало 21 обстрел. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250721/bespilotnik-2030320947.html

донецкая народная республика

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол