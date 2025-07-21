https://ria.ru/20250721/novosibirsk-2030401171.html

В Новосибирске осудили помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе"

В Новосибирске осудили помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 21.07.2025

В Новосибирске осудили помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Новосибирске Баходурджона Ахмадалиева, также... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:39:00+03:00

2025-07-21T13:39:00+03:00

2025-07-21T13:39:00+03:00

происшествия

россия

новосибирск

новосибирская область

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Новосибирске Баходурджона Ахмадалиева, также помогавшего обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Суд признал Ахмадалиева Б.Б. виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, из них с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил. После провозглашения приговора осужденный и его защитник заявили, что будут его обжаловать", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что правоохранители установили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года в зале "Крокус сити холл". Ахмадалиев обвинялся по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные хранение, ношение взрывных устройств) , части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к преступлению, то есть приискание орудий совершения преступления – террористического акта). "Ахмадалиев Б.Б. на почве религиозной ненависти и вражды к населению России и негативного отношения к деятельности органов государственной власти РФ, с целью совершения на территории Новосибирска, взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти, незаконно приобрел самодельное взрывное устройство, состоящее в сборе из осколочной гранаты, снаряженной взрывчатым веществом и взрывателя и незаконно его хранил", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили что 23 марта 2024 года при досмотре автомобиля такси, на котором Ахмадалиев работал водителем, было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое он доставил в общественное место в Железнодорожном районе Новосибирска для совершения взрыва. Кроме того, у Ахмадалиева была изъята религиозная литература экстремистской направленности. "Запланированные действия Ахмадалиеву Б.Б. довести до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области", - отмечается в сообщении. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в закрытом судебном заседании.

https://ria.ru/20250703/krokus-2026841763.html

https://realty.ria.ru/20250716/moskva-2029380084.html

россия

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, крокус сити холл