https://ria.ru/20250721/novgorod-2030466555.html

В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода

В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода - РИА Новости, 21.07.2025

В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода

Пьяный водитель каршерингового автомобиля, который вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, арестован на 2 месяца, сообщило региональное... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:51:00+03:00

2025-07-21T17:51:00+03:00

2025-07-21T17:51:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля, который вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, арестован на 2 месяца, сообщило региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что 20 июля водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на полосу встречного движения на проспекте Ленина и выскочил на тротуар, где в тот момент находились два пешехода. Одному из них удалось вовремя среагировать, второй пешеход – мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. После арендованный автомобиль совершил столкновение с деревом и жилым домом. "Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали, что 27-летний уроженец Ивановской области находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения). По ходатайству следователя водитель автомобиля арестован судом на 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250721/zaderzhanie-2030417128.html

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происшествия, нижний новгород, россия