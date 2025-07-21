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В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода - РИА Новости, 21.07.2025
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17:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/novgorod-2030466555.html
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода - РИА Новости, 21.07.2025
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода
Пьяный водитель каршерингового автомобиля, который вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, арестован на 2 месяца, сообщило региональное... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:51:00+03:00
2025-07-21T17:51:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля, который вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, арестован на 2 месяца, сообщило региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что 20 июля водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на полосу встречного движения на проспекте Ленина и выскочил на тротуар, где в тот момент находились два пешехода. Одному из них удалось вовремя среагировать, второй пешеход – мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. После арендованный автомобиль совершил столкновение с деревом и жилым домом. "Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали, что 27-летний уроженец Ивановской области находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения). По ходатайству следователя водитель автомобиля арестован судом на 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250721/zaderzhanie-2030417128.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, сбившего пешехода

В Нижнем Новгороде арестовали водителя, сбившего насмерть пешехода

© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской областиНа месте ДТП с участием автомобиля каршеринга в Нижнем Новгороде
На месте ДТП с участием автомобиля каршеринга в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области
На месте ДТП с участием автомобиля каршеринга в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Пьяный водитель каршерингового автомобиля, который вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде и насмерть сбил пешехода, арестован на 2 месяца, сообщило региональное управление МВД.
Ранее сообщалось, что 20 июля водитель, управляя арендованным автомобилем Chery Tiggo, выехал на полосу встречного движения на проспекте Ленина и выскочил на тротуар, где в тот момент находились два пешехода. Одному из них удалось вовремя среагировать, второй пешеход – мужчина 1990 года рождения - погиб на месте от полученных травм. После арендованный автомобиль совершил столкновение с деревом и жилым домом.
"Результаты проведенного медицинского освидетельствования показали, что 27-летний уроженец Ивановской области находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения). По ходатайству следователя водитель автомобиля арестован судом на 2 месяца", - говорится в сообщении.
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