Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Нетаньяху вновь появится в суде не раньше сентября из-за отравления - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 21.07.2025 (обновлено: 06:32 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/netanyakhu-2030330173.html
СМИ: Нетаньяху вновь появится в суде не раньше сентября из-за отравления
СМИ: Нетаньяху вновь появится в суде не раньше сентября из-за отравления - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: Нетаньяху вновь появится в суде не раньше сентября из-за отравления
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появится в суде на слушаниях по делам против него не раньше сентября, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:36:00+03:00
2025-07-21T06:32:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
тель-авив
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появится в суде на слушаниях по делам против него не раньше сентября, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на суд. В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что у Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника после употребление испорченной пищи, он получает внутривенное лечение из-за обезвоживания. "Из-за болезни окружной суд Иерусалима отменил запланированную дачу показаний Нетаньяху по его уголовному делу в понедельник и вторник, что означает, что он не будет давать показаний как минимум до сентября, поскольку суды уйдут на летний перерыв на этой неделе до 5 сентября", — пишет издание. В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с установленным судьями регламентом премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное отношение к Нетаньяху на популярном новостном интернет-ресурсе Walla!, подконтрольном компании. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" относится к подозрениям в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента: бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
https://ria.ru/20250720/uitkoff-2030276743.html
https://ria.ru/20250720/politika-2030276040.html
https://ria.ru/20250629/sud-2026148353.html
израиль
иерусалим
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иерусалим, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Иерусалим, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
СМИ: Нетаньяху вновь появится в суде не раньше сентября из-за отравления

Times of Israel: Нетаньяху появится в суде не раньше сентября после отравления

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появится в суде на слушаниях по делам против него не раньше сентября, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на суд.
В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что у Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника после употребление испорченной пищи, он получает внутривенное лечение из-за обезвоживания.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Спецпосланник Уиткофф жаловался Трампу на Нетаньяху
20 июля, 15:59
«
"Из-за болезни окружной суд Иерусалима отменил запланированную дачу показаний Нетаньяху по его уголовному делу в понедельник и вторник, что означает, что он не будет давать показаний как минимум до сентября, поскольку суды уйдут на летний перерыв на этой неделе до 5 сентября", — пишет издание.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с установленным судьями регламентом премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Белом доме обеспокоены деструктивностью политики Нетаньяху, сообщают СМИ
20 июля, 15:56
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное отношение к Нетаньяху на популярном новостном интернет-ресурсе Walla!, подконтрольном компании.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" относится к подозрениям в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента: бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Суд предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний
29 июня, 15:59
 
В миреИзраильИерусалимТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала