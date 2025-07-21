СМИ: Нетаньяху вновь появится в суде не раньше сентября из-за отравления
Times of Israel: Нетаньяху появится в суде не раньше сентября после отравления
© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появится в суде на слушаниях по делам против него не раньше сентября, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на суд.
В воскресенье канцелярия израильского премьера сообщила, что у Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника после употребление испорченной пищи, он получает внутривенное лечение из-за обезвоживания.
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"Из-за болезни окружной суд Иерусалима отменил запланированную дачу показаний Нетаньяху по его уголовному делу в понедельник и вторник, что означает, что он не будет давать показаний как минимум до сентября, поскольку суды уйдут на летний перерыв на этой неделе до 5 сентября", — пишет издание.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с установленным судьями регламентом премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное отношение к Нетаньяху на популярном новостном интернет-ресурсе Walla!, подконтрольном компании.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" относится к подозрениям в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента: бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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