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"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
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09:43 21.07.2025 (обновлено: 13:25 22.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mosvodostok-2030603056.html
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды
Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T09:43:00+03:00
2025-07-22T13:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока" "В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города обеспечивают круглосуточное дежурство оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что с раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки. "Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении.
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мосводосток, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды

Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМашина Мосводостока
Машина Мосводостока - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока"
"В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города обеспечивают круглосуточное дежурство оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки.
"Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосква
 
 
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