https://ria.ru/20250721/mosvodostok-2030603056.html

"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды

"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025

"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды

Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T09:43:00+03:00

2025-07-21T09:43:00+03:00

2025-07-22T13:25:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока" "В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города обеспечивают круглосуточное дежурство оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что с раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки. "Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250716/nepogoda-2029741633.html

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мосводосток, москва