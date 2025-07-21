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"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды
Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T09:43:00+03:00
2025-07-21T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока" "В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города обеспечивают круглосуточное дежурство оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока", - говорится в сообщении. Отмечается, что с раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки. "Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении.
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мосводосток, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва
"Мосводосток" дежурит на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды
Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока"
"В связи с прохождением атмосферных осадков на улицах города обеспечивают круглосуточное дежурство оперативные бригады и специализированная техника "Мосводостока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки.
"Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении.